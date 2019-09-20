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Через хресний хід тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька

Через хресний хід тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька
У неділю, 21 березня, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату). Через це тимчасово перекриють рух транспорту деякими вулицями.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Окрім того, забезпечать супровід колони вірян поліцією.

Хода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.

Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.

Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.

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Теги: хресний хід, транспорт, перекриття, Луцьк, УПУ (МП)
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Коментарі 2
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Чому в інших містах переносять, чи рекомендують не проводити, а у нас всьо норм. Чи ми хочем в "червону зону"
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А через пару днів вся Україна буде "червона" і не через хресний хід!
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