Через хресний хід тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька
Сьогодні, 10:37
У неділю, 21 березня, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату). Через це тимчасово перекриють рух транспорту деякими вулицями.
Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Окрім того, забезпечать супровід колони вірян поліцією.
Хода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.
Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.
Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Окрім того, забезпечать супровід колони вірян поліцією.
Хода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.
Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.
Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Чому в інших містах переносять, чи рекомендують не проводити, а у нас всьо норм. Чи ми хочем в "червону зону"
А через пару днів вся Україна буде "червона" і не через хресний хід!
Останні новини
Чим багатий керівник Луцького підприємства електротранспорту
Сьогодні, 10:50
На Волині чоловіка переїхав поїзд
Сьогодні, 10:40
Через хресний хід тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька
Сьогодні, 10:37
У пожежі на Волині загинув власник будинку і його односельчанин
Сьогодні, 10:35
На «Ягодині» у чоловіка, який разом з сім'єю їхав з Польщі, виявили незадекларовані 80 000 доларів
Сьогодні, 10:28