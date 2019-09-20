Через хресний хід тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька





Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Окрім того, забезпечать супровід колони вірян поліцією.



Хода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.



Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.



Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 21 березня, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату). Через це тимчасово перекриють рух транспорту деякими вулицями.Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.Окрім того, забезпечать супровід колони вірян поліцією.Хода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.

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