У найближчі вихідні перекриватимуть рух транспорту в частині Луцька
Сьогодні, 12:15
У Луцьку 20 та 21 березня тимчасово перекриватимуть рух транспорту в частині міста. Перекриття пов’язане з проведенням Чемпіонату України зі спортивної ходьби та хресним ходом вірян Волинської єпархії УПЦ (МП).
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міської ради.
Так, 20 березня, у зв’язку з проведенням Чемпіонату України зі спортивної ходьби, з 00.00 до 17.00 тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі – від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Натомість у неділю, 21 березня, нагадаємо, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату).
ода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.
Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.
Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міської ради.
Так, 20 березня, у зв’язку з проведенням Чемпіонату України зі спортивної ходьби, з 00.00 до 17.00 тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі – від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Натомість у неділю, 21 березня, нагадаємо, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату).
ода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.
Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.
Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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