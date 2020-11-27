У найближчі вихідні перекриватимуть рух транспорту в частині Луцька

У Луцьку 20 та 21 березня тимчасово перекриватимуть рух транспорту в частині міста. Перекриття пов’язане з проведенням Чемпіонату України зі спортивної ходьби та хресним ходом вірян Волинської єпархії УПЦ (МП).Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міської ради.Так, 20 березня, у зв’язку з проведенням Чемпіонату України зі спортивної ходьби, з 00.00 до 17.00 тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі – від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.Натомістьода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.