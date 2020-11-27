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У найближчі вихідні перекриватимуть рух транспорту в частині Луцька

У найближчі вихідні перекриватимуть рух транспорту в частині Луцька
У Луцьку 20 та 21 березня тимчасово перекриватимуть рух транспорту в частині міста. Перекриття пов’язане з проведенням Чемпіонату України зі спортивної ходьби та хресним ходом вірян Волинської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міської ради.

Так, 20 березня, у зв’язку з проведенням Чемпіонату України зі спортивної ходьби, з 00.00 до 17.00 тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі – від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.

Натомість у неділю, 21 березня, нагадаємо, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату).

ода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.

Призупинення руху транспорту відбудеться з 15 години і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.

Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.

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Теги: перекриття, транспорт, рух, хресний хід, варте уваги
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