Куди піти протягом вихідних у Луцьку: 20–21 березня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку різноманітних подій, які відбудуться в обласному центрі Волині.



Субота, 20 березня



О 9:20 на проспекті Волі розпочнеться Чемпіонат України зі спортивної ходьби. Завершать заходи нагородженням переможців, що триватиме майже до 17 години.



Зауважимо, що зв’язку з цим з 00.00 до 17.00 тимчасово



Об 11 ранку у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Пан Коцький». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.



О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Безталанна». Це драма, яка йде з одним антрактом. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Федір Стригун.



Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.







О 19 годині MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, запрошують на запальну вечірку. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







О 20 годині проведуть «ДискоЛихоманку 70-80-90-х» у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а).



«Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки «вибране» для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства», - пишуть організатори.



Вхід вільний.



Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.







О 23 годині у у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, «відгремить» незабутня вечірка. Спеціальний гість: Vikky V - резизент нічного клубу «Малевич» (місто Львів).



Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.







Неділя, 21 березня



Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Мауглі» за за оповіданням лауреата Нобелівської премії Редьярда Кіплінга,адаптація для сцени Євгена Гімельфарба. Режисер-постановник - Дмитро Драпіковський. Тривалість: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень.



О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «День народження кота Леопольда». Це мюзикл для дітей на дві дії. Режисер-постановник - Володимир Сурков.



Білети - за номером 050 66 28 938.







О 15 годині відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Української Православної Церкви (Московського патріархату). Хода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископ Нафанаїл.



Тому







О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Циліндр». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - народний артист України Анатолій Романюк.



Квитки: 050 66 28 938.







О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть Сальса Вечірку з «Salsa Club Lutsk».



«Друзі, ми вирішили «підігріти» цей березень у Кораблику. Забацаємо у неділю вже традиційні наші сальса-танцульки, які, впевнені, розпечуть в жилах кров до точки кипіння! І тут в нагоді буде прохолодне пиво або ж коктейлі, які час від часу будуть нормалізувати температуру вашого тіла», - анонсують організатори.



Вхід вільний.



Бронювання столиків: 050 21 54 156.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після активного робочого тижня варто подбати про якісний та приємний відпочинок на вихідних. До того ж, у Луцьку завжди проходять цікаві заходи, які не дозволять сумувати вдома.підготувало добірку різноманітних подій, які відбудуться в обласному центрі Волині.О 9:20 на проспекті Волі розпочнеться. Завершать заходи нагородженням переможців, що триватиме майже до 17 години.Зауважимо, що зв’язку з цим з 00.00 до 17.00 тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.Об 11 ранку у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Режисер-постановник – заслужена артистка України. Тривалість: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.О 18 годині у Волинському драмтеатрі -. Це драма, яка йде з одним антрактом. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса ШевченкаКвитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 19 годині MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, запрошують на. Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 20 годині проведутьу пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а).«Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки «вибране» для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства», - пишуть організатори.Вхід вільний.Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.О 23 годині у у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, «відгремить». Спеціальний гість:- резизент нічного клубу «Малевич» (місто Львів).Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок -за за оповіданням лауреата Нобелівської премії Редьярда Кіплінга,адаптація для сцени Євгена Гімельфарба. Режисер-постановник -. Тривалість: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень.О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть. Це мюзикл для дітей на дві дії. Режисер-постановник -Білети - за номером 050 66 28 938.О 15 годині відбудеться. Хода розпочнеться від кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської та пройде до Свято-Покровського храму Луцька. Очолить молитовну ходу керуючий Волинською і Луцькою єпархією архієпископТому тимчасово перекриють рух транспорту до проходження колони за маршрутом: проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Винниченка, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Данила Галицького.О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Циліндр». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - народний артист УкраїниКвитки: 050 66 28 938.О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть«Друзі, ми вирішили «підігріти» цей березень у Кораблику. Забацаємо у неділю вже традиційні наші сальса-танцульки, які, впевнені, розпечуть в жилах кров до точки кипіння! І тут в нагоді буде прохолодне пиво або ж коктейлі, які час від часу будуть нормалізувати температуру вашого тіла», - анонсують організатори.Вхід вільний.Бронювання столиків: 050 21 54 156.

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