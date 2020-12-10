Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 14-19 березня. ВІДЕО

Вже традиційного Ковельський міський головапідготував дайджест з підсумками робочого тижня.Зокрема, 14 березня в Україні відзначали День українського добровольця. У Ковелі відбувся марш патріотів, який розпочався від пам'ятника Тарасу Шевченку. Колона добровольців пройшла центральною вулицею міста. Вшанували полеглих та вручили почесні відзнаки учасникам АТО та операції ООС.У другій половині дня мешканці Ковельської громади проводжали зиму святом Колодія. Конкурси, спортивні змагання, майстер-класи на свіжому повітрі в Парку культури імені Лесі Українки організувало управління культури, освітяни, громадські та спортивні організації міста. Також вперше представили себе на загал мешканці приєднаних сіл громади.А вже у понеділок, 15 березня новопризначені старости вперше взяли участь в оперативній нараді. Говорили про бюджети старостинських округів, віддалені робочі місця для обслуговування жителів 5 колишніх сільських рад, приєднаних до Ковеля. Йшлося і про договори на вивезення твердих побутових відходів. Відтепер старости у єдиній команді управлінців громади.Також у Ковелі запрацює гаряча лінія міського голови. 17 березня підписали меморандум про співпрацю з керівниками комунальних підприємств та філій, які надають послуги з газу та електропостачання, аби якомога ефективніше надавати послуги мешканцям нашої територіальної громади. Підписанти меморандуму забов'язалися оперативно реагувати на повідомлення щодо аварійних ситуацій, які будуть туди надходити.Вже у квітні за сприятливих карантинних умов у Ковелі проведуть театральний фестиваль. Про це йшлося під час виїзного засідання колегії управління культури з питань релігії та національностей облдержадміністрації, що відбулося 18 березня.У третю неділю березня в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Напередодні в приміщенні міської ради мер Ковеля Ігор Чайка разом із першим заступником, який активно займається питаннями ЖКГ, привітали з професійним святом працівників комунальної сфери Ковельської громади і нагородили за плідну роботу в непростих умовах цьогорічної зими. А тепер уже і сезонних підтоплень.Ігор Чайка розповів, що наразі активно тестують алгоритм роботи гарячої лінії міського голови. Важливо, що всі дзвінки від населення будуть безкоштовними. Телефонувати можна буде як з мобільного, так із стаціонарного номерів. Працівники гарячої лінії прийматимуть не лише дзвінки, але й письмові звернення від мешканців громади. Щойно завершиться тестовий режим та будуть враховані усі побажання, у соцмережах та на сайті міської ради ковельчанам повідомлять єдиний номер гарячої лінії та день офіційного запуску.На завершення Ковельський міський голова запропонував містянам подумати, які ідеї, спрямовані на благоустрій та розвиток Ковеля, вони хотіли б реалізувати за допомогою громадського бюджету чи бюджету участі. Про умови можливості реалізації проєктів оголосять під час чергової сесії 25 березня.