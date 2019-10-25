Через погіршення ситуації з COVID-19 перенесли хресний хід, який планували на 21 березня





Про це



У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні хресний хід, який мав відбутися у Луцьку в неділю Торжества Православ’я, з благословіння архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла переноситься.



Зокрема, з 20 березня в Києві запроваджують додаткові карантинні обмеження. Через значне збільшення кількості хворих на COVID-19 карантинні заходи проводять і в інших областях країни. Це, своєю чергою, унеможливлює проведення запланованого загальнодержавного хресного ходу.



Тож, щоби провести разом всією Православною Україною хресний хід, оберуть іншу дату вже після Пасхи. Про це ми повідомлять пізніше.



«Сприймаємо цю ситуацію як наше духовне випробування. Підсилимо піст, покаймося у гріхах і принесімо достойні плоди покаяння задля того, щоб Господь зцілив наші тілесні і душевні немочі», – зазначає Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через погіршення ситуації з коронавірусом переносять хресний хід, який мав відбутися у Луцьку в неділю Торжества Православ’я.Про це йдеться на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ.У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні хресний хід, який мав відбутися у Луцьку в неділю Торжества Православ’я, з благословіння архієпископа Волинського і Луцькогопереноситься.Зокрема, з 20 березня в Києві запроваджують додаткові карантинні обмеження. Через значне збільшення кількості хворих на COVID-19 карантинні заходи проводять і в інших областях країни. Це, своєю чергою, унеможливлює проведення запланованого загальнодержавного хресного ходу.Тож, щоби провести разом всією Православною Україною хресний хід, оберуть іншу дату вже після Пасхи. Про це ми повідомлять пізніше.«Сприймаємо цю ситуацію як наше духовне випробування. Підсилимо піст, покаймося у гріхах і принесімо достойні плоди покаяння задля того, щоб Господь зцілив наші тілесні і душевні немочі», – зазначає Блаженніший Митрополит Київський і всієї України

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