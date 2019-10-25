вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через погіршення ситуації з COVID-19 перенесли хресний хід, який планували на 21 березня

Через погіршення ситуації з COVID-19 перенесли хресний хід, який планували на 21 березня
Через погіршення ситуації з коронавірусом переносять хресний хід, який мав відбутися у Луцьку в неділю Торжества Православ’я.

Про це йдеться на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні хресний хід, який мав відбутися у Луцьку в неділю Торжества Православ’я, з благословіння архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла переноситься.

Зокрема, з 20 березня в Києві запроваджують додаткові карантинні обмеження. Через значне збільшення кількості хворих на COVID-19 карантинні заходи проводять і в інших областях країни. Це, своєю чергою, унеможливлює проведення запланованого загальнодержавного хресного ходу.

Тож, щоби провести разом всією Православною Україною хресний хід, оберуть іншу дату вже після Пасхи. Про це ми повідомлять пізніше.

«Сприймаємо цю ситуацію як наше духовне випробування. Підсилимо піст, покаймося у гріхах і принесімо достойні плоди покаяння задля того, щоб Господь зцілив наші тілесні і душевні немочі», – зазначає Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, хресна хода, Волинська єпархія УПЦ, Нафанаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
Сьогодні, 18:40
Через погіршення ситуації з COVID-19 перенесли хресний хід, який планували на 21 березня
Сьогодні, 17:40
У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 17:15
«Десятеро пацієнтів сподівалися на цю донорську нирку», – волинянка, якій зробили трансплантацію
Сьогодні, 16:40
Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) заснували релігійну громаду У Луцьку прихильники УПЦ (МП) заснували релігійну громаду
25 жовтень, 2019, 14:21
Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва
21 липень, 2019, 14:14
Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл відсвяткував ювілей. ФОТО Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл відсвяткував ювілей. ФОТО
15 липень, 2019, 13:44
У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО У Луцьку УПЦ (МП) освятила тимчасовий храм. ФОТО
30 травень, 2019, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
Сьогодні, 18:40
 0
Через погіршення ситуації з COVID-19 перенесли хресний хід, який планували на 21 березня
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку стартував Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 17:15
 0
«Десятеро пацієнтів сподівалися на цю донорську нирку», – волинянка, якій зробили трансплантацію
Сьогодні, 16:40
 0
Податківцю з Волині, який «погорів» на хабарі, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8