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У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно перевірятимуть на рак

У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно перевірятимуть на рак
У селі Черче Камінь-Каширського району та навколишніх населених пунктах для жінок буде безкоштовно проводитися виїзне обстеження на рак шийки матки.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".

Обстеження проводитимуть у середу, 24 березня. Огляд відбуватиметься на базі Черченської амбулаторії (с. Черче, вул. Шевченка, 43). Початок о 12:00.

Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.


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Теги: обстеження, рак, жінки
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