У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно перевірятимуть на рак





Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".



Обстеження проводитимуть у середу, 24 березня. Огляд відбуватиметься на базі Черченської амбулаторії (с. Черче, вул. Шевченка, 43). Початок о 12:00.



Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Черче Камінь-Каширського району та навколишніх населених пунктах для жінок буде безкоштовно проводитися виїзне обстеження на рак шийки матки.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".Обстеження проводитимуть у середу, 24 березня. Огляд відбуватиметься на базі Черченської амбулаторії (с. Черче, вул. Шевченка, 43). Початок о 12:00.Огляд проводитиме лікар-гінеколог

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