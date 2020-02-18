У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно перевірятимуть на рак
Сьогодні, 12:35
У селі Черче Камінь-Каширського району та навколишніх населених пунктах для жінок буде безкоштовно проводитися виїзне обстеження на рак шийки матки.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Обстеження проводитимуть у середу, 24 березня. Огляд відбуватиметься на базі Черченської амбулаторії (с. Черче, вул. Шевченка, 43). Початок о 12:00.
Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Обстеження проводитимуть у середу, 24 березня. Огляд відбуватиметься на базі Черченської амбулаторії (с. Черче, вул. Шевченка, 43). Початок о 12:00.
Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин заявив про крадіжку авто у поліцію, але виявилось, що легковик взяла дружина
Сьогодні, 13:03
У Камінь-Каширському районі жінок безкоштовно перевірятимуть на рак
Сьогодні, 12:35
«Варварське» кронування дерев на проспекті Волі у Луцьку: кого покарають за самодіяльність
Сьогодні, 12:20
У волинській громаді погіршується ситуація з Covid-19
Сьогодні, 12:00