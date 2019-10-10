Ветеран Другої світової війни з Волині відзначив 99-річчя
Сьогодні, 18:40
Нещодавно святкував 99-річчя ветеран Другої світової війни, учасник бойових дій Гнат Филимонович Гліб, житель села Звиняче Горохівської громади.
Про це повідомляють на сайті Горохівської міської ради.
Гнат Гліб у 1943 році, переховуючись у лісах поблизу села Полюхне від вивезення на примусові роботи, брав участь у боях проти німецької армії у складі підрозділів Української повстанської армії (без складання присяги). У 1944 призваний до Червоної армії, після навчань у Челябінській області брав участь у боях на території Литви, згодом – під Кенігсбергом, де був поранений.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня, ювілейними медалями.
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Про це повідомляють на сайті Горохівської міської ради.
Гнат Гліб у 1943 році, переховуючись у лісах поблизу села Полюхне від вивезення на примусові роботи, брав участь у боях проти німецької армії у складі підрозділів Української повстанської армії (без складання присяги). У 1944 призваний до Червоної армії, після навчань у Челябінській області брав участь у боях на території Литви, згодом – під Кенігсбергом, де був поранений.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня, ювілейними медалями.
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