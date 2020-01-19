Юні волинські танцюристки – призерки всеукраїнського конкурсу





Конкурс відбувся у суботу 20 березня у місті Рівне, - пише



Керівничка хореографічного колективу – Валентина Карпюк.



Маленькі танцюристки студії «Тіп-Топ» серед 38 колективів з різних областей України в змішаній віковій категорії (6-7, 7-8 років) вибороли почесні II і III місця.



Щасливі та задоволені маленькі танцюристки повернулися у рідний Володимир-Волинський з кубками, медалями та дипломами.



Окрім того, за високий рівень професійної майстерності, духовне збагачення підростаючого покоління, відданість справі та вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва, керівничка студії сучасного естрадного танцю «Тіп-Топ» Валентина Карпюк отримала Подяку від організаторів конкурсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованки студії сучасного естрадного танцю «Тіп-Топ» з міста Володимира-Волинського стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу хореографічного мистецтва «Танцююча країна».Конкурс відбувся у суботу 20 березня у місті Рівне, - пише Район.Володимир-Волинський. Керівничка хореографічного колективу –Маленькі танцюристки студії «Тіп-Топ» серед 38 колективів з різних областей України в змішаній віковій категорії (6-7, 7-8 років) вибороли почесні II і III місця.Щасливі та задоволені маленькі танцюристки повернулися у рідний Володимир-Волинський з кубками, медалями та дипломами.Окрім того, за високий рівень професійної майстерності, духовне збагачення підростаючого покоління, відданість справі та вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва, керівничка студії сучасного естрадного танцю «Тіп-Топ» Валентина Карпюк отримала Подяку від організаторів конкурсу.

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