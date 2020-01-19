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Юні волинські танцюристки – призерки всеукраїнського конкурсу

Юні волинські танцюристки – призерки всеукраїнського конкурсу
Вихованки студії сучасного естрадного танцю «Тіп-Топ» з міста Володимира-Волинського стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу хореографічного мистецтва «Танцююча країна».

Конкурс відбувся у суботу 20 березня у місті Рівне, - пише Район.Володимир-Волинський.

Керівничка хореографічного колективу – Валентина Карпюк.

Маленькі танцюристки студії «Тіп-Топ» серед 38 колективів з різних областей України в змішаній віковій категорії (6-7, 7-8 років) вибороли почесні II і III місця.

Щасливі та задоволені маленькі танцюристки повернулися у рідний Володимир-Волинський з кубками, медалями та дипломами.

Окрім того, за високий рівень професійної майстерності, духовне збагачення підростаючого покоління, відданість справі та вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва, керівничка студії сучасного естрадного танцю «Тіп-Топ» Валентина Карпюк отримала Подяку від організаторів конкурсу.

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Теги: Волинь, танці
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