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Зеленський призначив голів двох РДА на Волині

Зеленський призначив голів двох РДА на Волині
Президент України Володимир Зеленський призначив керівників Камінь-Каширської та Ковельської райдержадміністрацій.

Відповідні укази, підписані главою держави від 23 березня, опублікували на офіційному сайті Офісу президента.

Головою Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області стала Ващук Ольга Петрівна.

Очільницею Ковельської районної державної адміністрації призначили Черен Ольгу Миколаївну. Зазначимо, попереднім наказом Зеленський звільнив Черен Ольгу Миколаївну з посади голови Турійської районної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський спочатку звільнив, а потім заново призначив головою Луцької райдержадміністрації Володимира Кеца.

Зазначимо, відповідно до нового адміністративно-територіального устрою на Волині утворили чотири нових райони (Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський та Камінь-Каширський). Відповідні рішення Верховна Рада України прийняла ще влітку 2020 року. Разом із скороченням кількості районів відбувається і скорочення кількості районних державних адміністрацій. На Волині шістнадцять районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до чотирьох РДА в адміністративних центрах нових районів. Будуть утворені такі райдержадміністрації: Володимир-Волинська, Камінь-Каширська, Ковельська та Луцька РДА.

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Теги: призначення, Зеленсський, РДА
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