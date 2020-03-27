Зеленський призначив голів двох РДА на Волині
Сьогодні, 19:40
Президент України Володимир Зеленський призначив керівників Камінь-Каширської та Ковельської райдержадміністрацій.
Відповідні укази, підписані главою держави від 23 березня, опублікували на офіційному сайті Офісу президента.
Головою Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області стала Ващук Ольга Петрівна.
Очільницею Ковельської районної державної адміністрації призначили Черен Ольгу Миколаївну. Зазначимо, попереднім наказом Зеленський звільнив Черен Ольгу Миколаївну з посади голови Турійської районної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.
Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський спочатку звільнив, а потім заново призначив головою Луцької райдержадміністрації Володимира Кеца.
Зазначимо, відповідно до нового адміністративно-територіального устрою на Волині утворили чотири нових райони (Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський та Камінь-Каширський). Відповідні рішення Верховна Рада України прийняла ще влітку 2020 року. Разом із скороченням кількості районів відбувається і скорочення кількості районних державних адміністрацій. На Волині шістнадцять районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до чотирьох РДА в адміністративних центрах нових районів. Будуть утворені такі райдержадміністрації: Володимир-Волинська, Камінь-Каширська, Ковельська та Луцька РДА.
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Відповідні укази, підписані главою держави від 23 березня, опублікували на офіційному сайті Офісу президента.
Головою Камінь-Каширської районної державної адміністрації Волинської області стала Ващук Ольга Петрівна.
Очільницею Ковельської районної державної адміністрації призначили Черен Ольгу Миколаївну. Зазначимо, попереднім наказом Зеленський звільнив Черен Ольгу Миколаївну з посади голови Турійської районної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.
Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський спочатку звільнив, а потім заново призначив головою Луцької райдержадміністрації Володимира Кеца.
Зазначимо, відповідно до нового адміністративно-територіального устрою на Волині утворили чотири нових райони (Луцький, Ковельський, Володимир-Волинський та Камінь-Каширський). Відповідні рішення Верховна Рада України прийняла ще влітку 2020 року. Разом із скороченням кількості районів відбувається і скорочення кількості районних державних адміністрацій. На Волині шістнадцять районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до чотирьох РДА в адміністративних центрах нових районів. Будуть утворені такі райдержадміністрації: Володимир-Волинська, Камінь-Каширська, Ковельська та Луцька РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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