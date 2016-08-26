У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
Сьогодні, 12:18
У Луцьку три локації просять обладнати системою відеонагляду.
Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Євген Ткачук зауважив, що мешканці мікрорайону ЛПЗ неодноразово зверталися до нього з проханням встановити камери у сквері «Дубовий гай», де невідомі нерідко розпивають спиртні напої, а лучани виступають «за» спокійний і безпечний відпочинок. Така ж проблема, каже Ткачук, існує у парку 900-річчя.
«До того ж, там є багато випадків продажу наркотиків, залишення так званих «закладок», - каже він.
Окрім того, біля будинку скульптора Миколи Голованя вандали понищили барельєфи та повикидали їх у річку. Відтак, депутат запропонував встановити відеонагляд і за цими двома об’єктами, аби не допустити повторення випадків у майбутньому.
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Про це йшлося у середу, 24 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Євген Ткачук зауважив, що мешканці мікрорайону ЛПЗ неодноразово зверталися до нього з проханням встановити камери у сквері «Дубовий гай», де невідомі нерідко розпивають спиртні напої, а лучани виступають «за» спокійний і безпечний відпочинок. Така ж проблема, каже Ткачук, існує у парку 900-річчя.
«До того ж, там є багато випадків продажу наркотиків, залишення так званих «закладок», - каже він.
Окрім того, біля будинку скульптора Миколи Голованя вандали понищили барельєфи та повикидали їх у річку. Відтак, депутат запропонував встановити відеонагляд і за цими двома об’єктами, аби не допустити повторення випадків у майбутньому.
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