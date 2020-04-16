Чим багата чиновниця Волинської ОДА, яку відсторонили від роботи через хабарництво

Наталія Остапкович, котру



Про це йдеться у декларації про доходи за 2020 рік, опублікованій на сайті



Нагадаємо, затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області. Згодом їй оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура ж продовжує наполягати на триманні під вартою.



У власності Остапкович - житловий будинок площею 58,20 кв. м та земельна ділянка на 0,15 га у Голобах. Її донька Софія має право власності на землю у Боратині на 0,1680 га та житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами на 139,5 кв. м.



Жодних транспортних засобів начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА не задекларувала.



За рік чиновниця заробила 306 112 гривень, тобто приблизно 25,5 тисяч у місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА, котру відсторонили від роботи після затримання на одержанні хабара, за рік заробила 306 112 гривень.Про це йдеться у декларації про доходи за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК Нагадаємо, затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області. Згодом їйта обрали запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура ж продовжує наполягати на триманні під вартою.У власності Остапкович - житловий будинок площею 58,20 кв. м та земельна ділянка на 0,15 га у Голобах. Її донькамає право власності на землю у Боратині на 0,1680 га та житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами на 139,5 кв. м.Жодних транспортних засобів начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА не задекларувала.За рік чиновниця заробила 306 112 гривень, тобто приблизно 25,5 тисяч у місяць.

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