Чим багата чиновниця Волинської ОДА, яку відсторонили від роботи через хабарництво
Сьогодні, 15:20
Начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА Наталія Остапкович, котру відсторонили від роботи після затримання на одержанні хабара, за рік заробила 306 112 гривень.
Про це йдеться у декларації про доходи за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
Нагадаємо, затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області. Згодом їй оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура ж продовжує наполягати на триманні під вартою.
У власності Остапкович - житловий будинок площею 58,20 кв. м та земельна ділянка на 0,15 га у Голобах. Її донька Софія має право власності на землю у Боратині на 0,1680 га та житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами на 139,5 кв. м.
Жодних транспортних засобів начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА не задекларувала.
За рік чиновниця заробила 306 112 гривень, тобто приблизно 25,5 тисяч у місяць.
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Про це йдеться у декларації про доходи за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
Нагадаємо, затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області. Згодом їй оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура ж продовжує наполягати на триманні під вартою.
У власності Остапкович - житловий будинок площею 58,20 кв. м та земельна ділянка на 0,15 га у Голобах. Її донька Софія має право власності на землю у Боратині на 0,1680 га та житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами на 139,5 кв. м.
Жодних транспортних засобів начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА не задекларувала.
За рік чиновниця заробила 306 112 гривень, тобто приблизно 25,5 тисяч у місяць.
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Коментарі 1
На судді, пані Наталія Степанівна, буде казати: "ось що я хочу вам сказати панове судді, ваша честь, всі хабарі беруть, всі крадуть і я захотіла взяти, раз пройшло, другий раз пройшло, то чого не брати хабарі, якщо самі дають, ще й нахабно пхають, попробуй після цього не візьми, сам себе поважати перестанеш"!?
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