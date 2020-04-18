вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень

В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень
Одразу кілька європейських країн планують запровадити максимально жорсткий локдаун на період Великодніх свят.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає "Уніан".

Як зазначається, віряни західного обряду відзначатимуть Великдень 4 квітня. На цей час посилення обмежень анонсували в Польщі, Бельгії та Нідерландах.

Так, у Польщі найближчим часом будуть оголошені нові обмеження. Від початку наступного тижня й до 19 квітня посилять обмеження в Бельгії: салони краси й перукарні закриють, а у магазини непродовольчих товарів можна буде потрапити лише за попереднім записом. А в трьох австрійських землях вимагатимуть негативний тест на COVID-19 у тих, хто вирішить сходити в магазин за непродовольчими товарами.

Натомість у Німеччині від планів посадити німців під замок на Великдень відмовились, бо не встигли ці рішення оформити юридично.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, Європа, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Великдень - от що їм треба, а не турбота про здоров'я
Відповісти
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
На Волині пенсіонер поранив знайомого, намагаючись застрелити свиню
Сьогодні, 13:50
В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень
Сьогодні, 13:35
У Ковелі «перекроїли» бюджет громади: на що спрямують гроші
Сьогодні, 13:28
У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
Робота у Європі: які країни відчинені для українців в умовах нової хвилі коронавірусу Робота у Європі: які країни відчинені для українців в умовах нової хвилі коронавірусу
20 березень, 20:40
Поліція, маски та дистанція: як у луцьких храмах освячували паски Поліція, маски та дистанція: як у луцьких храмах освячували паски
18 квітень, 2020, 21:05
Біля кожного храму буде поліція, – ОДА про Великдень на Волині Біля кожного храму буде поліція, – ОДА про Великдень на Волині
17 квітень, 2020, 14:07
Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині Великдень онлайн: як розважатимуть лучан на карантині
14 квітень, 2020, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
Сьогодні, 14:28
 0
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
Сьогодні, 14:26
 0
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
 0
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8