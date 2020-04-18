В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень
Сьогодні, 13:35
Одразу кілька європейських країн планують запровадити максимально жорсткий локдаун на період Великодніх свят.
Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає "Уніан".
Як зазначається, віряни західного обряду відзначатимуть Великдень 4 квітня. На цей час посилення обмежень анонсували в Польщі, Бельгії та Нідерландах.
Так, у Польщі найближчим часом будуть оголошені нові обмеження. Від початку наступного тижня й до 19 квітня посилять обмеження в Бельгії: салони краси й перукарні закриють, а у магазини непродовольчих товарів можна буде потрапити лише за попереднім записом. А в трьох австрійських землях вимагатимуть негативний тест на COVID-19 у тих, хто вирішить сходити в магазин за непродовольчими товарами.
Натомість у Німеччині від планів посадити німців під замок на Великдень відмовились, бо не встигли ці рішення оформити юридично.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає "Уніан".
Як зазначається, віряни західного обряду відзначатимуть Великдень 4 квітня. На цей час посилення обмежень анонсували в Польщі, Бельгії та Нідерландах.
Так, у Польщі найближчим часом будуть оголошені нові обмеження. Від початку наступного тижня й до 19 квітня посилять обмеження в Бельгії: салони краси й перукарні закриють, а у магазини непродовольчих товарів можна буде потрапити лише за попереднім записом. А в трьох австрійських землях вимагатимуть негативний тест на COVID-19 у тих, хто вирішить сходити в магазин за непродовольчими товарами.
Натомість у Німеччині від планів посадити німців під замок на Великдень відмовились, бо не встигли ці рішення оформити юридично.
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Коментарі 1
Великдень - от що їм треба, а не турбота про здоров'я
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