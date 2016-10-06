Родини загиблих воїнів отримали землю у курортному районі Волині





Про це інформує управління на своїй сторінці у фейсбуці.



Головне управління Держгеокадастру у Волинській області передає родинам загиблих учасників АТО/ООС 22 земельні ділянки в селі Пульмо Шацького району.



Ці земельні ділянки надали у власність громадян для ведення індивідуального садівництва.

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