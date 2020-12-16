Посилення карантину у деяких громадах Волині: що про це відомо
Сьогодні, 11:57
У 13 територіальних громадах на Волині фіксують перевищення показників захворюваності на COVID-19, допустимих для «помаранчевого» рівня. Тому на деяких територіях посилюватимуть карантинні обмеження.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що лікарі-епідеміологи проводять постійний оперативний аналіз захворюваності на COVID-19, в тому числі серед населення об’єднаних територіальних громад. За результатами епіднагляду визначили перевищені показники щодо динаміки захворюваності на коронавірусну хворобу у 13 територіальних громадах, з них 4 – у Луцькому районі (Луцька міська територіальна громада, Торчинська, Підгайцівська, Городищенська), 1 – у Горохівському районі (Берестечківська) ще 8 міських територіальних громад.
Тож головам таких територіальних громад надали відповідні рекомендації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року №230) щодо посилення протиепідемічних заходів та стабілізації захворюваності.
Так, 24 березня провели позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в місті Нововолинську, на якому прийняли рішення щодо організації дистанційного навчання в освітніх закладах міста, про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних вимог у громадському транспорті, про відновлення роботи робочої групи по перевірці суб’єктів господарювання по дотриманню протиепідемічних заходів.
Засідання комісії з питань ТЕБ та НС у Луцькому районі передбачене на сьогодні, 29 березня.
Запроваджуються додаткові заходи і щодо інших ОТГ.
Нагадаємо, у п’ятницю 26 березня, Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку немає підстав для введення «червоної зони».
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Інформують, що лікарі-епідеміологи проводять постійний оперативний аналіз захворюваності на COVID-19, в тому числі серед населення об’єднаних територіальних громад. За результатами епіднагляду визначили перевищені показники щодо динаміки захворюваності на коронавірусну хворобу у 13 територіальних громадах, з них 4 – у Луцькому районі (Луцька міська територіальна громада, Торчинська, Підгайцівська, Городищенська), 1 – у Горохівському районі (Берестечківська) ще 8 міських територіальних громад.
Тож головам таких територіальних громад надали відповідні рекомендації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року №230) щодо посилення протиепідемічних заходів та стабілізації захворюваності.
Так, 24 березня провели позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в місті Нововолинську, на якому прийняли рішення щодо організації дистанційного навчання в освітніх закладах міста, про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних вимог у громадському транспорті, про відновлення роботи робочої групи по перевірці суб’єктів господарювання по дотриманню протиепідемічних заходів.
Засідання комісії з питань ТЕБ та НС у Луцькому районі передбачене на сьогодні, 29 березня.
Запроваджуються додаткові заходи і щодо інших ОТГ.
Нагадаємо, у п’ятницю 26 березня, Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку немає підстав для введення «червоної зони».
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