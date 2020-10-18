Волинські лікарі видалили жінці гігантську кістому

У гінекологічному відділенні пологового будинку Ковельського МТМО жінці видалили гігантську кістому, вміст якої дорівнював 16-ти літрам рідини.Лікарі-гінекологи, які оперували пацієнтку, з такою патологією зіткнулися вперше, повідомляють у медзакладі.56-річна жінка з іншого міста потрапила у лікарню з сильними болями у животі, який за своїми розмірами нагадував вагітність на останніх тижнях. Обстеження показало наявність у животі пацієнтки стороннього утворення гігантських розмірів, заповненого рідиною, яке тиснуло на всі важливі органи і судини. Тож загрожувало її життю. Гінекологи діагностували кістому.Складну операцію провели в ургентному порядку бригадою лікарів у складі хірурга, асистентівта анестезіологаОперація пройшла успішно, без ускладнень. Нині жінка почувається добре.