Волинські лікарі видалили жінці гігантську кістому
Сьогодні, 14:55
У гінекологічному відділенні пологового будинку Ковельського МТМО жінці видалили гігантську кістому, вміст якої дорівнював 16-ти літрам рідини.
Лікарі-гінекологи, які оперували пацієнтку, з такою патологією зіткнулися вперше, повідомляють у медзакладі.
56-річна жінка з іншого міста потрапила у лікарню з сильними болями у животі, який за своїми розмірами нагадував вагітність на останніх тижнях. Обстеження показало наявність у животі пацієнтки стороннього утворення гігантських розмірів, заповненого рідиною, яке тиснуло на всі важливі органи і судини. Тож загрожувало її життю. Гінекологи діагностували кістому.
Складну операцію провели в ургентному порядку бригадою лікарів у складі хірурга Василя Сеника, асистентів Аркадія Войтюка, Романа Котіка, Михайла Маліка та анестезіолога Павла Сироватки.
Операція пройшла успішно, без ускладнень. Нині жінка почувається добре.
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Лікарі-гінекологи, які оперували пацієнтку, з такою патологією зіткнулися вперше, повідомляють у медзакладі.
56-річна жінка з іншого міста потрапила у лікарню з сильними болями у животі, який за своїми розмірами нагадував вагітність на останніх тижнях. Обстеження показало наявність у животі пацієнтки стороннього утворення гігантських розмірів, заповненого рідиною, яке тиснуло на всі важливі органи і судини. Тож загрожувало її життю. Гінекологи діагностували кістому.
Складну операцію провели в ургентному порядку бригадою лікарів у складі хірурга Василя Сеника, асистентів Аркадія Войтюка, Романа Котіка, Михайла Маліка та анестезіолога Павла Сироватки.
Операція пройшла успішно, без ускладнень. Нині жінка почувається добре.
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