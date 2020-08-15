У Нововолинську тимчасово вимкнули опалення
Сьогодні, 12:27
У зв’язку із підвищенням температури повітря, 31 березня та 1 квітня КП «Нововолинськтеплокомуненерго» призупиняє постачання теплової енергії в оселі нововолинців у денну пору доби.
Про це повідомляє мерія Нововолинська.
Зауважують, вночі теплопостачання відновлюватимуть.
З 2 квітня гідрометеоцентр прогнозує похолодання, тому обігрів осель відбуватиметься цілодобово, відповідно до ДБН кліматології.
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Про це повідомляє мерія Нововолинська.
Зауважують, вночі теплопостачання відновлюватимуть.
З 2 квітня гідрометеоцентр прогнозує похолодання, тому обігрів осель відбуватиметься цілодобово, відповідно до ДБН кліматології.
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