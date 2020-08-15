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У Нововолинську тимчасово вимкнули опалення

У Нововолинську тимчасово вимкнули опалення
У зв’язку із підвищенням температури повітря, 31 березня та 1 квітня КП «Нововолинськтеплокомуненерго» призупиняє постачання теплової енергії в оселі нововолинців у денну пору доби.

Про це повідомляє мерія Нововолинська.

Зауважують, вночі теплопостачання відновлюватимуть.

З 2 квітня гідрометеоцентр прогнозує похолодання, тому обігрів осель відбуватиметься цілодобово, відповідно до ДБН кліматології.

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Теги: опалення, Нововолинськ
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