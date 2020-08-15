У Нововолинську тимчасово вимкнули опалення





Про це



Зауважують, вночі теплопостачання відновлюватимуть.



З 2 квітня гідрометеоцентр прогнозує похолодання, тому обігрів осель відбуватиметься цілодобово, відповідно до ДБН кліматології.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із підвищенням температури повітря, 31 березня та 1 квітня КП «Нововолинськтеплокомуненерго» призупиняє постачання теплової енергії в оселі нововолинців у денну пору доби.Про це повідомляє мерія Нововолинська.Зауважують, вночі теплопостачання відновлюватимуть.З 2 квітня гідрометеоцентр прогнозує похолодання, тому обігрів осель відбуватиметься цілодобово, відповідно до ДБН кліматології.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію