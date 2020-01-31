У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут, бо попередній не має потрібних автобусів

У Луцьку планують оголосити конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №32, бо попередній перевізник повідомив про неможливість виконання умов договору.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.Як зазначають у документі, у зв’язку із надходженням повідомлення директора ТОВ “Фавоній плюс” про неможливість виконання зобов’язань за договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, виникла необхідність розірвання договору та оголошення конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутом № 32 “Вересневе – с.Липини”.Так, внесуть зміни до умов конкурсу на перевезення пасажирів за маршрутом №32 щодо пасажиромісткості автобусів не менше 80 місць (було 38), екологічний показник Євро-5 (був Євро-2), а також кількість автобусів, враховуючи пасажиромісткість, 6 одиниць (було 11).Згідно з поданою заявою, до проведення конкурсу та затвердження результатів, пропонують призначити тимчасовим перевізником на автобусному маршруті № 32 “Вересневе – с.Липини” ТОВ “БЕСТ ЛЕНАД ГРУП”.