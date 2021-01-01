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У Володимирі-Волинському будуть нові сучасні зупинки. ФОТО

У Володимирі-Волинському будуть нові сучасні зупинки. ФОТО
У Володимирі-Волинському у 2021-му році планують облаштувати сім зупинок громадського транспорту. Усі вони повинні мати сучасний вигляд. Який саме – вирішить художня рада міста.

Про це БУГу розповів начальник управління ЖКГ і будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук.

Шість зупинок планують цього року облаштувати на Устилузькій вулиці в рамках і за кошти вже передбачені автодором на ремонт ділянки дороги.

Ще одну зупинку облаштують в рамках підтриманого громадою у 2020-му році бюджету участі «Центральна зупинка майбутнього» на вулиці Ковельській, неподалік Укрпошти. Автор громадського проєкту – депутатка міськради Ганна Медведєва.

У Володимирі-Волинському будуть нові сучасні зупинки. ФОТО

За словами Фіщука, саме художня рада має вирішити, як виглядатимуть зупинки у Володимирі.

Десятиліттями вони мали ось такий вигляд.

У Володимирі-Волинському будуть нові сучасні зупинки. ФОТО
У Володимирі-Волинському будуть нові сучасні зупинки. ФОТО


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Теги: Волдимир, встановлення зупинок, Фіщук
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