У Володимирі-Волинському будуть нові сучасні зупинки. ФОТО
Сьогодні, 12:57
У Володимирі-Волинському у 2021-му році планують облаштувати сім зупинок громадського транспорту. Усі вони повинні мати сучасний вигляд. Який саме – вирішить художня рада міста.
Про це БУГу розповів начальник управління ЖКГ і будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук.
Шість зупинок планують цього року облаштувати на Устилузькій вулиці в рамках і за кошти вже передбачені автодором на ремонт ділянки дороги.
Ще одну зупинку облаштують в рамках підтриманого громадою у 2020-му році бюджету участі «Центральна зупинка майбутнього» на вулиці Ковельській, неподалік Укрпошти. Автор громадського проєкту – депутатка міськради Ганна Медведєва.
За словами Фіщука, саме художня рада має вирішити, як виглядатимуть зупинки у Володимирі.
Десятиліттями вони мали ось такий вигляд.
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Про це БУГу розповів начальник управління ЖКГ і будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук.
Шість зупинок планують цього року облаштувати на Устилузькій вулиці в рамках і за кошти вже передбачені автодором на ремонт ділянки дороги.
Ще одну зупинку облаштують в рамках підтриманого громадою у 2020-му році бюджету участі «Центральна зупинка майбутнього» на вулиці Ковельській, неподалік Укрпошти. Автор громадського проєкту – депутатка міськради Ганна Медведєва.
За словами Фіщука, саме художня рада має вирішити, як виглядатимуть зупинки у Володимирі.
Десятиліттями вони мали ось такий вигляд.
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