У Володимирі-Волинському будуть нові сучасні зупинки. ФОТО





Про це Віктор Фіщук.



Шість зупинок планують цього року облаштувати на Устилузькій вулиці в рамках і за кошти вже передбачені автодором на ремонт ділянки дороги.



Ще одну зупинку облаштують в рамках підтриманого громадою у 2020-му році бюджету участі «Центральна зупинка майбутнього» на вулиці Ковельській, неподалік Укрпошти. Автор громадського проєкту – депутатка міськради Ганна Медведєва.





За словами Фіщука, саме художня рада має вирішити, як виглядатимуть зупинки у Володимирі.



Десятиліттями вони мали ось такий вигляд.







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