На Рівненщині поїзд відрізав ноги чоловіку, який віддавав «передачу» під час руху. ФОТО

На Рівненщині потяг відрізав ноги чоловіку, який під час руху хотів віддати передачу синові, який відправлявся в зону проведення ООС.Про це йдеться на сторінці поліції Рівненщини.Екіпаж групи реагування відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) вчора, третього квітня, близько 18:40 саме повертався із виклику. Перечекавши перед шлагбаумом поки проїде потяг, переїхали залізничний переїзд. В цей час до них підбігла перелякана жінка й повідомила, що чоловік потрапив під потяг і травмувався.Не гаючи часу, старший лейтенант поліції Роман Демченко та сержант поліції Дмитро Сощук, кинулись до потеріплого.«Не щодня, звісно, стикаємось із такою жахливою ситуацією, але часу на роздуми не було», — ділиться враженнями інспектор СРПП Роман Демченко.Поліцейські одразу наклали джгути на обидві ноги, аби спинити кровотечу. Опісля один з правоохоронців побіг на станцію «швидкої», що розташовувалася неподалік.Інспектори допомагали медикам, зокрема, коли ті ставили крапельниці й робили уколи. Потім віднесли потерпілого у карету «швидкої» та супроводжували її із сиреною та ввімкненими проблисковими маячками до обласної клінічної лікарні. Там у нього діагностували ампутацію обох гомілок: повну і часткову, травматичний шок та госпіталізували у реанімаційне відділення.З’ясувалося, що 46-річний житель села Здовбиця прибув до потяга, адже у ньому в зону ООС відправлявся син. Чоловік йому хотів передати передачу. Закинувши пакунок, він не втримався і впав під останній вагон.Відомо, що старший син 46-річного мешканця Здовбиці нещодавно повернувся зі Сходу.Поліцейські за вказаним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Обставини інциденту встановлюють слідчі.