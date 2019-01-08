На Рівненщині поїзд відрізав ноги чоловіку, який віддавав «передачу» під час руху. ФОТО
Сьогодні, 16:22
На Рівненщині потяг відрізав ноги чоловіку, який під час руху хотів віддати передачу синові, який відправлявся в зону проведення ООС.
Про це йдеться на сторінці поліції Рівненщини.
Екіпаж групи реагування відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) вчора, третього квітня, близько 18:40 саме повертався із виклику. Перечекавши перед шлагбаумом поки проїде потяг, переїхали залізничний переїзд. В цей час до них підбігла перелякана жінка й повідомила, що чоловік потрапив під потяг і травмувався.
Не гаючи часу, старший лейтенант поліції Роман Демченко та сержант поліції Дмитро Сощук, кинулись до потеріплого.
«Не щодня, звісно, стикаємось із такою жахливою ситуацією, але часу на роздуми не було», — ділиться враженнями інспектор СРПП Роман Демченко.
Поліцейські одразу наклали джгути на обидві ноги, аби спинити кровотечу. Опісля один з правоохоронців побіг на станцію «швидкої», що розташовувалася неподалік.
Інспектори допомагали медикам, зокрема, коли ті ставили крапельниці й робили уколи. Потім віднесли потерпілого у карету «швидкої» та супроводжували її із сиреною та ввімкненими проблисковими маячками до обласної клінічної лікарні. Там у нього діагностували ампутацію обох гомілок: повну і часткову, травматичний шок та госпіталізували у реанімаційне відділення.
З’ясувалося, що 46-річний житель села Здовбиця прибув до потяга, адже у ньому в зону ООС відправлявся син. Чоловік йому хотів передати передачу. Закинувши пакунок, він не втримався і впав під останній вагон.
Відомо, що старший син 46-річного мешканця Здовбиці нещодавно повернувся зі Сходу.
Поліцейські за вказаним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Обставини інциденту встановлюють слідчі.
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Про це йдеться на сторінці поліції Рівненщини.
Екіпаж групи реагування відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) вчора, третього квітня, близько 18:40 саме повертався із виклику. Перечекавши перед шлагбаумом поки проїде потяг, переїхали залізничний переїзд. В цей час до них підбігла перелякана жінка й повідомила, що чоловік потрапив під потяг і травмувався.
Не гаючи часу, старший лейтенант поліції Роман Демченко та сержант поліції Дмитро Сощук, кинулись до потеріплого.
«Не щодня, звісно, стикаємось із такою жахливою ситуацією, але часу на роздуми не було», — ділиться враженнями інспектор СРПП Роман Демченко.
Поліцейські одразу наклали джгути на обидві ноги, аби спинити кровотечу. Опісля один з правоохоронців побіг на станцію «швидкої», що розташовувалася неподалік.
Інспектори допомагали медикам, зокрема, коли ті ставили крапельниці й робили уколи. Потім віднесли потерпілого у карету «швидкої» та супроводжували її із сиреною та ввімкненими проблисковими маячками до обласної клінічної лікарні. Там у нього діагностували ампутацію обох гомілок: повну і часткову, травматичний шок та госпіталізували у реанімаційне відділення.
З’ясувалося, що 46-річний житель села Здовбиця прибув до потяга, адже у ньому в зону ООС відправлявся син. Чоловік йому хотів передати передачу. Закинувши пакунок, він не втримався і впав під останній вагон.
Відомо, що старший син 46-річного мешканця Здовбиці нещодавно повернувся зі Сходу.
Поліцейські за вказаним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Обставини інциденту встановлюють слідчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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