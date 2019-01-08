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На Рівненщині поїзд відрізав ноги чоловіку, який віддавав «передачу» під час руху. ФОТО

На Рівненщині поїзд відрізав ноги чоловіку, який віддавав «передачу» під час руху. ФОТО
На Рівненщині потяг відрізав ноги чоловіку, який під час руху хотів віддати передачу синові, який відправлявся в зону проведення ООС.

Про це йдеться на сторінці поліції Рівненщини.

Екіпаж групи реагування відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) вчора, третього квітня, близько 18:40 саме повертався із виклику. Перечекавши перед шлагбаумом поки проїде потяг, переїхали залізничний переїзд. В цей час до них підбігла перелякана жінка й повідомила, що чоловік потрапив під потяг і травмувався.

Не гаючи часу, старший лейтенант поліції Роман Демченко та сержант поліції Дмитро Сощук, кинулись до потеріплого.
На Рівненщині поїзд відрізав ноги чоловіку, який віддавав «передачу» під час руху. ФОТО


«Не щодня, звісно, стикаємось із такою жахливою ситуацією, але часу на роздуми не було», — ділиться враженнями інспектор СРПП Роман Демченко.

Поліцейські одразу наклали джгути на обидві ноги, аби спинити кровотечу. Опісля один з правоохоронців побіг на станцію «швидкої», що розташовувалася неподалік.

Інспектори допомагали медикам, зокрема, коли ті ставили крапельниці й робили уколи. Потім віднесли потерпілого у карету «швидкої» та супроводжували її із сиреною та ввімкненими проблисковими маячками до обласної клінічної лікарні. Там у нього діагностували ампутацію обох гомілок: повну і часткову, травматичний шок та госпіталізували у реанімаційне відділення.

На Рівненщині поїзд відрізав ноги чоловіку, який віддавав «передачу» під час руху. ФОТО


З’ясувалося, що 46-річний житель села Здовбиця прибув до потяга, адже у ньому в зону ООС відправлявся син. Чоловік йому хотів передати передачу. Закинувши пакунок, він не втримався і впав під останній вагон.

Відомо, що старший син 46-річного мешканця Здовбиці нещодавно повернувся зі Сходу.

Поліцейські за вказаним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Обставини інциденту встановлюють слідчі.

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Теги: траедія, травма, потяг
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