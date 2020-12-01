Таксі за 500 гривень і перепустки у метро: у «червоному» Києві – транспортний колапс. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Від ранку на кожній станції метрополітену стоять по декілька поліцейських. Перевіряють перепустки, на яких має бути печатка підприємства, а також дивляться на посвідчення особи.



Більшість киян, кажуть правоохоронці, перепустки мають. Дехто тільки їде отримувати. Трапляються і пасажири без дозвільних документів, яких до транспорту не пропускають.



Як зазначає кореспондент "Сніданку з 1+1", який перебуває на зупинці на Оболоні, люди чекають на свій транспорт. Поряд із автобусною зупинкою також зупиняється трамвай. Він бере лише за спецперепустками.



"Ці картки відрізняються від минулорічних. На вході в салон автобуса треба з перепусткою показати ще посвідчення особи. Звісно, перепустка – це не проїзний, за квиток платити треба. Скажу, що ці спецперепустки мають лише медики, правоохоронці, працівники продуктових магазинів, аптек, АЗС", - розповідає журналіст.



Кореспондент зазначає, що для решти людей – це болісне питання. Бо карантин фактично позбавив багатьох свободи пересування.



Журналістка "ТСН. Ранок" зазначила, що деякі водії наземного транспорту "закривають очі" і все ж дозволяють людям їхати.



У соцмережах люди скаржаться, що водії таксі, користуючись нагодою, сильно підняли ціни.



Мешканка лівого берега Анна Д. зазначає, що "ціни на таксі мінімум 500 гривень ("Уклон"). Uber і Bolt - то взагалі еліта".



"Ціна проїзду у таксі біля станцій метро "Харківська" та "Лук'янівська" - 450 гривень", - пише Ніна Г.



"Щойно проходила повз станцію метро "Харківська", там чергує Нацгвардія, вхід за перепустками. Хотіла зайти у маршрутку, на зупинці теж Нацгвардія. Поки йшла по ходу маршрутки (545, 407) бачила, що через одну зупинку також чергують". – зазначає інша дописувачка Аліна Б.



Біля станції метро "Дарниця" також чергує Нацгвардія і ретельно перевіряє спецперепустки.



"Щойно проїхали автобуси у різні боки, зокрема №108, проїхали і навіть не зупинились", - пише Тетяна С.



Тож багато людей вимушені діставатися до роботи пішки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві – локдаун. Від сьогодні, 5 квітня, у "червоному" Києві починають діяти суворі транспортні обмеження. Також щонайменше до 16 квітня не працюватимуть початкова школа та дитсадки. Столична влада рекомендувала підприємствам та компаніям перевести своїх працівників на дистанційний режим. Метро та громадським транспортом від сьогодні можна скористатися тільки за наявності спецперепустки.Про це йдеться у сюжеті ТСН. Від ранку на кожній станції метрополітену стоять по декілька поліцейських. Перевіряють перепустки, на яких має бути печатка підприємства, а також дивляться на посвідчення особи.Більшість киян, кажуть правоохоронці, перепустки мають. Дехто тільки їде отримувати. Трапляються і пасажири без дозвільних документів, яких до транспорту не пропускають.Як зазначає кореспондент "Сніданку з 1+1", який перебуває на зупинці на Оболоні, люди чекають на свій транспорт. Поряд із автобусною зупинкою також зупиняється трамвай. Він бере лише за спецперепустками."Ці картки відрізняються від минулорічних. На вході в салон автобуса треба з перепусткою показати ще посвідчення особи. Звісно, перепустка – це не проїзний, за квиток платити треба. Скажу, що ці спецперепустки мають лише медики, правоохоронці, працівники продуктових магазинів, аптек, АЗС", - розповідає журналіст.Кореспондент зазначає, що для решти людей – це болісне питання. Бо карантин фактично позбавив багатьох свободи пересування.Журналістка "ТСН. Ранок" зазначила, що деякі водії наземного транспорту "закривають очі" і все ж дозволяють людям їхати.У соцмережах люди скаржаться, що водії таксі, користуючись нагодою, сильно підняли ціни.Мешканка лівого берега Анна Д. зазначає, що "ціни на таксі мінімум 500 гривень ("Уклон"). Uber і Bolt - то взагалі еліта"."Ціна проїзду у таксі біля станцій метро "Харківська" та "Лук'янівська" - 450 гривень", - пише Ніна Г."Щойно проходила повз станцію метро "Харківська", там чергує Нацгвардія, вхід за перепустками. Хотіла зайти у маршрутку, на зупинці теж Нацгвардія. Поки йшла по ходу маршрутки (545, 407) бачила, що через одну зупинку також чергують". – зазначає інша дописувачка Аліна Б.Біля станції метро "Дарниця" також чергує Нацгвардія і ретельно перевіряє спецперепустки."Щойно проїхали автобуси у різні боки, зокрема №108, проїхали і навіть не зупинились", - пише Тетяна С.Тож багато людей вимушені діставатися до роботи пішки.

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