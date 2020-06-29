На Волині знайшли гриби з радіацією





Про це інформує управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА у фейсбуці.



Нагадаємо, нещодавно на Волині



Виявили перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у 2-х пробах. Йдеться про проби сухих лісових грибів. Максимальний рівень забруднення сухих грибів цезієм-137 становить 3380 Бк/кг (с. Великий Обзир та с. Стобихівка Камінь-Каширського району) при гранично допустимому рівні 2500 Бк/кг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 1 кварталу 2021 року на Волині дослідили 3737 проб різноманітної сільськогосподарської та лісогосподарської продукції, сировини у всіх населених пунктах зони радіоактивного забруднення.Про це інформує управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА у фейсбуці.Нагадаємо, нещодавно на Волині провели лабораторні дослідження питної води за показниками безпечності і якості. Невідповідні проби за показниками якості і безпечності питної води джерел децентралізованого водопостачання встановили майже в усіх районах області. Вище середньообласного ці показники у колишніх Володимир-Волинському, Камінь-Каширському, Ратнівському, Ковельському, Любешівському, Старовижівському, Шацькому районах.Виявили перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у 2-х пробах. Йдеться про проби сухих лісових грибів. Максимальний рівень забруднення сухих грибів цезієм-137 становить 3380 Бк/кг (с. Великий Обзир та с. Стобихівка Камінь-Каширського району) при гранично допустимому рівні 2500 Бк/кг.

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