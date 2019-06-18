У селі Кульчин місцеві жителі виступають проти закриття школи. ВІДЕО





У зв’язку з освітньою реформою заклади освіти оптимізують. Кульчинським першачкам пропонують відвідувати Клепачівську школу, яка за сім кілометрів, - йдеться у сюжеті



Батьки ж цим не згідні і переконані, що раціональніше віддати дітей до Жидичина. Кажуть, таким чином порушують їхні права, що кожен має право здобувати освіту в закладі, що найбільш доступний та наближений до місця проживання.



“Ми не знаємо, що нам навіть далі робити, чому нас влада не чує, ми звертаємось нормально – не чують. Але ми будемо й далі звертатися”, – каже одна з мам школярів Лариса Антонюк.



В управлінні освіти винесли вердикт – школа не відповідає новим освітнім стандартам. Дітей пропонують навчати за 7 кілометрів у сусідньому Клепачеві.



“Ми нічого не маємо проти Клепачівської школи, але не хочемо щоб нашу закривали. Хочемо, щоб наші діти навчалися тут”, – каже ще одна мама Оксана Сидорчук.



У кульчинській початкові школі навчається 36 дітей. Та батьки говорять, що їхнє село на тисячу мешканців перспективне і школа має бути. А відправляти таку малечу за сім кілометрів батькам боязно.



Батьки кажуть: якщо їхню школу таки закриють, то дітей швидше віддадуть у Жидичинський ліцей, який за два кілометри. Бо підозрюють, що ціною закриття їхньої школи хочуть зберегти Клепачівську.



Та спправа у тому, що Жидичинська школа переповнена. А у Клепачівській дев’ятирічці і справді недобір. Тут навчається лише півсотні учнів, а могли б майже 200.



В управлінні освіти твердять, що школу у Кульчині закривати поки не планують. Її бачать філією Клепачівської.



“Аби правильно сприйняла громада, що ми не заставляємо йти до першого класу саме там, де буде філією. Можуть йти в Жидичин, можуть йти і в луцькі школи у ті класи, де будуть місця”, – каже Зіновія Лещенко, керівниця управління освіти Луцькради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки учнів початкової школи у селі Кульчин переймаються тим, що їхню школу поділили між двома сусідніми.У зв’язку з освітньою реформою заклади освіти оптимізують. Кульчинським першачкам пропонують відвідувати Клепачівську школу, яка за сім кілометрів, - йдеться у сюжеті 12 каналу Батьки ж цим не згідні і переконані, що раціональніше віддати дітей до Жидичина. Кажуть, таким чином порушують їхні права, що кожен має право здобувати освіту в закладі, що найбільш доступний та наближений до місця проживання.“Ми не знаємо, що нам навіть далі робити, чому нас влада не чує, ми звертаємось нормально – не чують. Але ми будемо й далі звертатися”, – каже одна з мам школярівВ управлінні освіти винесли вердикт – школа не відповідає новим освітнім стандартам. Дітей пропонують навчати за 7 кілометрів у сусідньому Клепачеві.“Ми нічого не маємо проти Клепачівської школи, але не хочемо щоб нашу закривали. Хочемо, щоб наші діти навчалися тут”, – каже ще одна мамаУ кульчинській початкові школі навчається 36 дітей. Та батьки говорять, що їхнє село на тисячу мешканців перспективне і школа має бути. А відправляти таку малечу за сім кілометрів батькам боязно.Батьки кажуть: якщо їхню школу таки закриють, то дітей швидше віддадуть у Жидичинський ліцей, який за два кілометри. Бо підозрюють, що ціною закриття їхньої школи хочуть зберегти Клепачівську.Та спправа у тому, що Жидичинська школа переповнена. А у Клепачівській дев’ятирічці і справді недобір. Тут навчається лише півсотні учнів, а могли б майже 200.В управлінні освіти твердять, що школу у Кульчині закривати поки не планують. Її бачать філією Клепачівської.“Аби правильно сприйняла громада, що ми не заставляємо йти до першого класу саме там, де буде філією. Можуть йти в Жидичин, можуть йти і в луцькі школи у ті класи, де будуть місця”, – каже Зіновія Лещенко, керівниця управління освіти Луцькради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію