Серед працюючих українців рівень бідності становить понад 42%





Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині. Про це йшлося під час засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, - пише



Під час засідання відбулися слухання на тему: “Про стан виконання Стратегії подолання бідності”, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.



Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що уряд розглядає боротьбу з бідністю як основне завдання.



"За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючого населення становить 42,4%. Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині", - сказано у повідомленні.



При цьому завідувач сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько відзначила, що у 2021 році не очікується покращення ситуації.



За даними Держстату, в 2019 році дві третини українців вважали себе бідними. 33,6% – відносили себе не до бідних, але і не до представників середнього класу; середнім класом вважають себе 1,1% громадян.



За даними Міністерства соціальної політики, у 2019-му році в Україні за межею бідності проживали 38,5% населення. Цього року рівень бідності може зрости до 45%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючого населення становить 42,4%.Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині. Про це йшлося під час засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, - пише УНН Під час засідання відбулися слухання на тему: “Про стан виконання Стратегії подолання бідності”, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що уряд розглядає боротьбу з бідністю як основне завдання."За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючого населення становить 42,4%. Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині", - сказано у повідомленні.При цьому завідувач сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько відзначила, що у 2021 році не очікується покращення ситуації.За даними Держстату, в 2019 році дві третини українців вважали себе бідними. 33,6% – відносили себе не до бідних, але і не до представників середнього класу; середнім класом вважають себе 1,1% громадян.За даними Міністерства соціальної політики, у 2019-му році в Україні за межею бідності проживали 38,5% населення. Цього року рівень бідності може зрости до 45%.

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