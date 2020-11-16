Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу

19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 квітня.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.Також за минулу добу:госпіталізували – 5 092 особи;виписали з лікарень – 5 461 особа;летальних випадків – 464;одужали – 10 032 особи;здійснили тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР –57 996, методом ІФА – 23 647);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797.За весь час пандемії в Україні:захворіли – 1 803 998 осіб;одужали – 1 383 883 особи;летальних випадків – 35 962;провели ПЛР-тестувань – 8 514 631.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровали у місті Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:місто Київ – 1 886 випадків;Вінницька область – 604 випадки;Волинська область – 511 випадків;Дніпропетровська область – 1 005 випадків;Донецька область – 1 016 випадків;Житомирська область – 869 випадків;Закарпатська – 325 випадків;Запорізька область – 896 випадків;Івано-Франківська область – 274 випадки;Київська область – 976 випадків;Кіровоградська область – 217 випадків;Луганська область – 264 випадки;Львівська область – 1 255 випадків;Миколаївська область – 353 випадки;Одеська область – 1 142 випадки;Полтавська область – 738 випадків;Рівненська область – 733 випадки;Сумська область – 560 випадків;Тернопільська область – 796 випадків;Харківська область – 1 427 випадків;Херсонська область – 474 випадки;Хмельницька область – 1 158 випадків;Черкаська область – 822 випадки;Чернівецька область – 413 випадків;Чернігівська область – 705 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.