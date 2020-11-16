Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:19
19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 8 квітня.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 092 особи;
виписали з лікарень – 5 461 особа;
летальних випадків – 464;
одужали – 10 032 особи;
здійснили тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР –
57 996, методом ІФА – 23 647);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 1 803 998 осіб;
одужали – 1 383 883 особи;
летальних випадків – 35 962;
провели ПЛР-тестувань – 8 514 631.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровали у місті Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 1 886 випадків;
Вінницька область – 604 випадки;
Волинська область – 511 випадків;
Дніпропетровська область – 1 005 випадків;
Донецька область – 1 016 випадків;
Житомирська область – 869 випадків;
Закарпатська – 325 випадків;
Запорізька область – 896 випадків;
Івано-Франківська область – 274 випадки;
Київська область – 976 випадків;
Кіровоградська область – 217 випадків;
Луганська область – 264 випадки;
Львівська область – 1 255 випадків;
Миколаївська область – 353 випадки;
Одеська область – 1 142 випадки;
Полтавська область – 738 випадків;
Рівненська область – 733 випадки;
Сумська область – 560 випадків;
Тернопільська область – 796 випадків;
Харківська область – 1 427 випадків;
Херсонська область – 474 випадки;
Хмельницька область – 1 158 випадків;
Черкаська область – 822 випадки;
Чернівецька область – 413 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 092 особи;
виписали з лікарень – 5 461 особа;
летальних випадків – 464;
одужали – 10 032 особи;
здійснили тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР –
57 996, методом ІФА – 23 647);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 1 803 998 осіб;
одужали – 1 383 883 особи;
летальних випадків – 35 962;
провели ПЛР-тестувань – 8 514 631.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровали у місті Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 1 886 випадків;
Вінницька область – 604 випадки;
Волинська область – 511 випадків;
Дніпропетровська область – 1 005 випадків;
Донецька область – 1 016 випадків;
Житомирська область – 869 випадків;
Закарпатська – 325 випадків;
Запорізька область – 896 випадків;
Івано-Франківська область – 274 випадки;
Київська область – 976 випадків;
Кіровоградська область – 217 випадків;
Луганська область – 264 випадки;
Львівська область – 1 255 випадків;
Миколаївська область – 353 випадки;
Одеська область – 1 142 випадки;
Полтавська область – 738 випадків;
Рівненська область – 733 випадки;
Сумська область – 560 випадків;
Тернопільська область – 796 випадків;
Харківська область – 1 427 випадків;
Херсонська область – 474 випадки;
Хмельницька область – 1 158 випадків;
Черкаська область – 822 випадки;
Чернівецька область – 413 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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