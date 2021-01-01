У Луцьку виділять мільйон на очищення річки





Про це стало відомо 7 квітня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише



Члени виконкому розглянули проєкт рішення «Про перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Луцької міської територіальної громади у 2021 році у новій редакції».



Як стало відомо, у зв’язку з утворенням вільних залишків у сумі 1,1637 мільйона гривень виникла потреба внести зміни до переліку природоохоронних заходів на поточний рік.



Ці кошти спрямують на продовження очищення русла річки Стиру від повалених дерев і на догляд за прибережною захисною смугою, зокрема видалення аварійних, сухостійних, вітровальних, фаутних дерев, із метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки (1 мільйон гривень), а також на заходи з озеленення міста (163 тисячі гривень).



Ці заходи дозволять покращити екологічну ситуацію в місті та покращити санітарний стан водних об’єктів.



Таким чином, видатки на охорону та догляд за водними ресурсами зростуть із 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а на озеленення та догляд за зеленими насадженнями – зі 150 тисяч гривень до 313 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На очищення русла річки Стиру цього року витратять мільйон гривень.Про це стало відомо 7 квітня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА Волинські Новини. Члени виконкому розглянули проєкт рішення «Про перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Луцької міської територіальної громади у 2021 році у новій редакції».Як стало відомо, у зв’язку з утворенням вільних залишків у сумі 1,1637 мільйона гривень виникла потреба внести зміни до переліку природоохоронних заходів на поточний рік.Ці кошти спрямують на продовження очищення русла річки Стиру від повалених дерев і на догляд за прибережною захисною смугою, зокрема видалення аварійних, сухостійних, вітровальних, фаутних дерев, із метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки (1 мільйон гривень), а також на заходи з озеленення міста (163 тисячі гривень).Ці заходи дозволять покращити екологічну ситуацію в місті та покращити санітарний стан водних об’єктів.Таким чином, видатки на охорону та догляд за водними ресурсами зростуть із 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а на озеленення та догляд за зеленими насадженнями – зі 150 тисяч гривень до 313 тисяч гривень.

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