У Володимирі-Волинському парочка займалася сексом прямо у під’їзді: мешканці будинку скаржаться
Сьогодні, 22:13
Жителі вулиці Поліської Січі у Володимирі-Волинському скаржаться на проблемне сусідство.
12-го квітня у мережі виклали фото, як чоловік займається сексом з жінкою прямо у під’їзді будинку. Про це повідомляє БУГ з посиланням на спільноту Твій Володимир.
«На вулиці Поліської Січі, 63 проживає у своїй квартирі без вікон і дверей чоловік, не сплачує комунальні послуги. Щодня доводиться бачити таку картину», – коментують сусіди.
Люди просять поліцію та владу Володимира навести порядок.
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12-го квітня у мережі виклали фото, як чоловік займається сексом з жінкою прямо у під’їзді будинку. Про це повідомляє БУГ з посиланням на спільноту Твій Володимир.
«На вулиці Поліської Січі, 63 проживає у своїй квартирі без вікон і дверей чоловік, не сплачує комунальні послуги. Щодня доводиться бачити таку картину», – коментують сусіди.
Люди просять поліцію та владу Володимира навести порядок.
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