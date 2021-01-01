У Володимирі-Волинському парочка займалася сексом прямо у під’їзді: мешканці будинку скаржаться





12-го квітня у мережі виклали фото, як чоловік займається сексом з жінкою прямо у під’їзді будинку. Про це повідомляє



«На вулиці Поліської Січі, 63 проживає у своїй квартирі без вікон і дверей чоловік, не сплачує комунальні послуги. Щодня доводиться бачити таку картину», – коментують сусіди.



Люди просять поліцію та владу Володимира навести порядок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі вулиці Поліської Січі у Володимирі-Волинському скаржаться на проблемне сусідство.12-го квітня у мережі виклали фото, як чоловік займається сексом з жінкою прямо у під’їзді будинку. Про це повідомляє БУГ з посиланням на спільноту Твій Володимир.«На вулиці Поліської Січі, 63 проживає у своїй квартирі без вікон і дверей чоловік, не сплачує комунальні послуги. Щодня доводиться бачити таку картину», – коментують сусіди.Люди просять поліцію та владу Володимира навести порядок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію