На Волині викрили схему організації будівельних робіт на майже мільйон бюджетних коштів





Відповідні дії зловмисники організували при проведенні будівельних робіт. Про це 12 квітня повідомили у



Приватне підприємство виконувало на замовлення органів місцевого самоврядування та державної влади будівельні роботи. Для легалізації коштів порушники вносили достовірні дані в відомості про витрати. Це дозволило зловмисникам привласнити понад 970 тисяч гривень. У подальшому були використані на купівлю транспортних засобів. Корупційну схему було викрито співробітниками відомства.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування відповідних фактів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Податківці зафіксували факти розкрадання та легалізації бюджетних коштів у Волинській області. Йдеться про порушення загалом на мільйон гривень.Відповідні дії зловмисники організували при проведенні будівельних робіт. Про це 12 квітня повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.Приватне підприємство виконувало на замовлення органів місцевого самоврядування та державної влади будівельні роботи. Для легалізації коштів порушники вносили достовірні дані в відомості про витрати. Це дозволило зловмисникам привласнити понад 970 тисяч гривень. У подальшому були використані на купівлю транспортних засобів. Корупційну схему було викрито співробітниками відомства.Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування відповідних фактів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію