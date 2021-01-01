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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь отримала першу партію вакцини CoronaVac

Волинь отримала першу партію вакцини CoronaVac
Волинська область отримала першу партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac у кількості 2080 доз.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинській облдержадміністрації.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Роман Рудоквас розповів, що ця кількість доз розрахована на 1040 людей. Адже для формування імунітету (як і при щепленні вакциною AstraZeneca) також потрібно отримати дві дози. Вже завтра, 14 квітня, в області розпочнуть вакцинацію цим препаратом.

Першими щеплення проти COVID-19 отримають маломобільні групи населення, які не можуть самостійно прибути до стаціонарних пунктів щеплення. А також люди, які за ними доглядають.

Також нею буде проводитися вакцинація освітян, залучених до ЗНО, та поліцейських.

Вакцинацію в області вакциною CoronaVac здійснюватимуть дві бригади – одна в Луцьку, друга – в Ковелі.


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Теги: CoronaVac, вакцина, Роман Рудоквас, щеплення, варте уваги
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