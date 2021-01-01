Волинь отримала першу партію вакцини CoronaVac
Сьогодні, 13:06
Волинська область отримала першу партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac у кількості 2080 доз.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинській облдержадміністрації.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Роман Рудоквас розповів, що ця кількість доз розрахована на 1040 людей. Адже для формування імунітету (як і при щепленні вакциною AstraZeneca) також потрібно отримати дві дози. Вже завтра, 14 квітня, в області розпочнуть вакцинацію цим препаратом.
Першими щеплення проти COVID-19 отримають маломобільні групи населення, які не можуть самостійно прибути до стаціонарних пунктів щеплення. А також люди, які за ними доглядають.
Також нею буде проводитися вакцинація освітян, залучених до ЗНО, та поліцейських.
Вакцинацію в області вакциною CoronaVac здійснюватимуть дві бригади – одна в Луцьку, друга – в Ковелі.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинській облдержадміністрації.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Роман Рудоквас розповів, що ця кількість доз розрахована на 1040 людей. Адже для формування імунітету (як і при щепленні вакциною AstraZeneca) також потрібно отримати дві дози. Вже завтра, 14 квітня, в області розпочнуть вакцинацію цим препаратом.
Першими щеплення проти COVID-19 отримають маломобільні групи населення, які не можуть самостійно прибути до стаціонарних пунктів щеплення. А також люди, які за ними доглядають.
Також нею буде проводитися вакцинація освітян, залучених до ЗНО, та поліцейських.
Вакцинацію в області вакциною CoronaVac здійснюватимуть дві бригади – одна в Луцьку, друга – в Ковелі.
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