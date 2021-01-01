Волинь отримала першу партію вакцини CoronaVac

Волинська область отримала першу партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac у кількості 2080 доз.Про це у коментаріповідомили у Волинській облдержадміністрації.Начальник управління охорони здоров’я ОДАрозповів, що ця кількість доз розрахована на 1040 людей. Адже для формування імунітету (як і при щепленні вакциною AstraZeneca) також потрібно отримати дві дози. Вже завтра, 14 квітня, в області розпочнуть вакцинацію цим препаратом.Першими щеплення проти COVID-19 отримають маломобільні групи населення, які не можуть самостійно прибути до стаціонарних пунктів щеплення. А також люди, які за ними доглядають.Також нею буде проводитися вакцинація освітян, залучених до ЗНО, та поліцейських.Вакцинацію в області вакциною CoronaVac здійснюватимуть дві бригади – одна в Луцьку, друга – в Ковелі.