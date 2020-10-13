На Волині злодій обікрав власника будинку, поки він спав





Сьогодні, 13 квітня, близько четвертої години ранку, 27-річного жителя селища Шацьк у будинку розбудили чиїсь кроки. Коли господар проснувся, він побачив невідомого йому чоловіка, який після несподіваної зустрічі втік,



Шаччанин виявив, що зловмисник викрав гаманець з грошима та банківськими картками. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції.



Співробітники кримінальної поліції Любомля у співпраці із працівниками сектору реагування патрульної поліції, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, оперативно затримали 33-річного жителя Володимира-Волинського. У нього вилучили викрадені гроші. До слова, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та затримання останнього у порядку статті 208 КПК України.



Після оголошення волинянину про підозру у вчиненні грабежу йому оберуть запобіжний захід. Тривають першопочаткові слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку оперативники затримали грабіжника.Сьогодні, 13 квітня, близько четвертої години ранку, 27-річного жителя селища Шацьк у будинку розбудили чиїсь кроки. Коли господар проснувся, він побачив невідомого йому чоловіка, який після несподіваної зустрічі втік, йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Шаччанин виявив, що зловмисник викрав гаманець з грошима та банківськими картками. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції.Співробітники кримінальної поліції Любомля у співпраці із працівниками сектору реагування патрульної поліції, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, оперативно затримали 33-річного жителя Володимира-Волинського. У нього вилучили викрадені гроші. До слова, чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та затримання останнього у порядку статті 208 КПК України.Після оголошення волинянину про підозру у вчиненні грабежу йому оберуть запобіжний захід. Тривають першопочаткові слідчі дії.

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