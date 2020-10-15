У Ковелі відтермінували завершення опалювального сезону
Сьогодні, 02:16
Опалювальний сезон у Ковелі завершать на два дні пізніше, ніж планували.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У зв’язку із встановленням середньодобової температури повітря вище +8 градусів за Цельсієм міський голова Ігор Чайка видав розпорядження про завершення опалювального сезону 2020 - 2021 років в м.Ковелі з 15 квітня.
Відповідальними за це призначили директора підприємства теплових мереж ”Ковельтепло” Володимира Бойка та керуючого Ковельським відділенням АТ «Волиньгаз» Олега Гнатюка.
Нагадаємо, 8 квітня під час засідання виконкому Ковельсько міської ради, у Ковельській територіальній громаді вирішили завершити опалювальний сезон 13 квітня.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У зв’язку із встановленням середньодобової температури повітря вище +8 градусів за Цельсієм міський голова Ігор Чайка видав розпорядження про завершення опалювального сезону 2020 - 2021 років в м.Ковелі з 15 квітня.
Відповідальними за це призначили директора підприємства теплових мереж ”Ковельтепло” Володимира Бойка та керуючого Ковельським відділенням АТ «Волиньгаз» Олега Гнатюка.
Нагадаємо, 8 квітня під час засідання виконкому Ковельсько міської ради, у Ковельській територіальній громаді вирішили завершити опалювальний сезон 13 квітня.
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