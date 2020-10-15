вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі відтермінували завершення опалювального сезону

У Ковелі відтермінували завершення опалювального сезону
Опалювальний сезон у Ковелі завершать на два дні пізніше, ніж планували.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

У зв’язку із встановленням середньодобової температури повітря вище +8 градусів за Цельсієм міський голова Ігор Чайка видав розпорядження про завершення опалювального сезону 2020 - 2021 років в м.Ковелі з 15 квітня.

Відповідальними за це призначили директора підприємства теплових мереж ”Ковельтепло” Володимира Бойка та керуючого Ковельським відділенням АТ «Волиньгаз» Олега Гнатюка.

Нагадаємо, 8 квітня під час засідання виконкому Ковельсько міської ради, у Ковельській територіальній громаді вирішили завершити опалювальний сезон 13 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, опалювальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі відтермінували завершення опалювального сезону
Сьогодні, 02:16
Після звільнення працівниця столичної фірми винесла з офісу 1,2 мільйона гривень
Сьогодні, 01:13
В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів
Сьогодні, 00:15
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Рівненщині у тракторі горів чоловік
13 квітень, 23:35
Схожі новини
Повідомили, коли у Ковелі завершать опалювальний сезон Повідомили, коли у Ковелі завершать опалювальний сезон
09 квітень, 12:00
Повідомили, коли у Ковелі стартує опалювальний сезон Повідомили, коли у Ковелі стартує опалювальний сезон
15 жовтень, 2020, 17:11
У Ковелі стартував опалювальний сезон У Ковелі стартував опалювальний сезон
07 жовтень, 2019, 10:31
У Ковелі розпочався опалювальний сезон У Ковелі розпочався опалювальний сезон
05 жовтень, 2017, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі відтермінували завершення опалювального сезону
Сьогодні, 02:16
 0
Після звільнення працівниця столичної фірми винесла з офісу 1,2 мільйона гривень
Сьогодні, 01:13
 0
В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів
Сьогодні, 00:15
 0
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Рівненщині у тракторі горів чоловік
13 квітень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8