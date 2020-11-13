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Помер викладач ВНУ імені Лесі Українки

Помер викладач ВНУ імені Лесі Українки
Відійшов у вічність кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки Ярослав Ніфака.

Сумну звістку повідомили у пресслужбі університету.

Ярослав Миколайович упродовж тривалого часу (з 80-х років) працював у Лесиному виші на факультеті фізичного виховання, викладав студентам такі дисципліни, як плавання, спортивні споруди, рухливі ігри. Був начальником літнього табірного збору, що відбувався на базі практик табору «Гарт», очолював спортивний клуб інституту фізичної культури та здоров’я (нині – факультет фізичної культури, спорту та здоров’я).

Колектив Лесиного університету та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та колегам покійного.

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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, смерть, викладач
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