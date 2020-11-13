Помер викладач ВНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 17:51
Відійшов у вічність кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки Ярослав Ніфака.
Сумну звістку повідомили у пресслужбі університету.
Ярослав Миколайович упродовж тривалого часу (з 80-х років) працював у Лесиному виші на факультеті фізичного виховання, викладав студентам такі дисципліни, як плавання, спортивні споруди, рухливі ігри. Був начальником літнього табірного збору, що відбувався на базі практик табору «Гарт», очолював спортивний клуб інституту фізичної культури та здоров’я (нині – факультет фізичної культури, спорту та здоров’я).
Колектив Лесиного університету та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та колегам покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сумну звістку повідомили у пресслужбі університету.
Ярослав Миколайович упродовж тривалого часу (з 80-х років) працював у Лесиному виші на факультеті фізичного виховання, викладав студентам такі дисципліни, як плавання, спортивні споруди, рухливі ігри. Був начальником літнього табірного збору, що відбувався на базі практик табору «Гарт», очолював спортивний клуб інституту фізичної культури та здоров’я (нині – факультет фізичної культури, спорту та здоров’я).
Колектив Лесиного університету та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та колегам покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Раніше судимого волинянина затримали за крадіжку з автомобіля
Сьогодні, 18:01
Чому автомобілі вигідно замовляти з США, а не з Європи*
Сьогодні, 17:53
Помер викладач ВНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 17:51
На Волині судитимуть студента-марокканця, який хотів переправити нелегалів до Польщі
Сьогодні, 17:23
Українці масово позбуваються «євроблях»: усі «підводні камені» купівлі-продажу таких авто
Сьогодні, 17:14