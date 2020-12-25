У Луцьку на проспекті Перемоги – ДТП: зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
На проспекті Перемоги – дорожньо-транспортна пригода за участю легкових автомобілів Toyota та Nissan.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців.
Аварія трапилася на перехресті з круговим рухом.
За словами свідків ДТП, автомобілі зіткнулися, коли водій Nissan виїжджав із кільця в напрямку вулиці Огієнка. Водій Toyota, своєю чергою, не надав йому переваги в русі, допустивши зіткнення.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди автівки зазнали механічних пошкоджень. У Toyota відпав бампер.
Наразі водії очікують на прибуття патрульної поліції, яка й з’ясує усі обставини аварії.
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Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на очевидців.
Аварія трапилася на перехресті з круговим рухом.
За словами свідків ДТП, автомобілі зіткнулися, коли водій Nissan виїжджав із кільця в напрямку вулиці Огієнка. Водій Toyota, своєю чергою, не надав йому переваги в русі, допустивши зіткнення.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди автівки зазнали механічних пошкоджень. У Toyota відпав бампер.
Наразі водії очікують на прибуття патрульної поліції, яка й з’ясує усі обставини аварії.
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