Вакцина Pfizer приїде на Волинь сьогодні, 17 квітня. ОНОВЛЕНО

Вакцина Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech прибуде у Волинську область пізно увечері сьогодні, 17 квітня.Про цеповідомили у Волинській ОДА.Вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласний склад. Це перша партія вакцини Pfizer-BioNTech, які Україна отримала в межах глобальної ініціативи COVAX.Як повідомляли раніше, по 1170 доз поїде у кожну з областей та в місто Київ. Разом з вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.«Україна здатна забезпечити холодовий ланцюг для зберігання та транспортування вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. Завдяки партнерам вона має все необхідне обладнання, професійного підрядника та достатньо навченого персоналу, які відповідатимуть за логістику цієї вакцини», - запевняє заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікарПриватна логістична компанія «Фармасофт» щотижнево (за необхідності - частіше) розвозитиме вакцину з національного складу, де вона зберігатиметься у спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60°C до -80°C, на регіональні склади в спеціальних контейнерах із сухим льодом, здатним підтримувати наднизькі температури.На регіональних складах вакцина зберігатиметься в тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2°C - +8°C флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин.Стандарти цієї процедури прописані й відпрацьовані з ВООЗ, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, виробником вакцини та логістичною компанією. Компанію «Фармасофт» обрали для логістичного супроводу перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer за результатами тендеру, проведеного проєктом «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed), який виконується за підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID). Також ЮНІСЕФ провів низку тренінгів для осіб, відповідальних за отримання, логістику та розподіл вакцин на регіональному рівні.Як відомо, 117 тис. доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech прибули в Україну 16 квітня 2021 року в межах програми COVAX.Вакциною Pfizer-BioNTech в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. За кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії у 117 тис. доз.