Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу
Сьогодні, 09:11
10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 квітня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 274 особи;
виписали з лікарень – 6 346 осіб;
летальних випадків – 250;
одужали – 6 523 особи;
здійснили тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР –
27 278, методом ІФА – 6 558);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 1 946 510 осіб;
одужали – 1 482 079 осіб;
летальних випадків – 39 786;
провели ПЛР-тестувань – 8 942 671.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 480 випадків;
Вінницька область – 177 випадків;
Волинська область – 197 випадків;
Дніпропетровська область – 1 114 випадків;
Донецька область – 511 випадків;
Житомирська область –379 випадків;
Закарпатська – 106 випадків;
Запорізька область – 151 випадок;
Івано-Франківська область – 100 випадків;
Київська область – 597 випадків;
Кіровоградська область – 219 випадків;
Луганська область – 65 випадків;
Львівська область – 461 випадок;
Миколаївська область – 468 випадків;
Одеська область – 595 випадків;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 300 випадків;
Сумська область – 540 випадків;
Тернопільська область – 256 випадків;
Харківська область – 1 590 випадків;
Херсонська область – 215 випадків;
Хмельницька область – 540 випадків;
Черкаська область – 300 випадків;
Чернівецька область – 174 випадки;
Чернігівська область – 587 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 274 особи;
виписали з лікарень – 6 346 осіб;
летальних випадків – 250;
одужали – 6 523 особи;
здійснили тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР –
27 278, методом ІФА – 6 558);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 1 946 510 осіб;
одужали – 1 482 079 осіб;
летальних випадків – 39 786;
провели ПЛР-тестувань – 8 942 671.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 480 випадків;
Вінницька область – 177 випадків;
Волинська область – 197 випадків;
Дніпропетровська область – 1 114 випадків;
Донецька область – 511 випадків;
Житомирська область –379 випадків;
Закарпатська – 106 випадків;
Запорізька область – 151 випадок;
Івано-Франківська область – 100 випадків;
Київська область – 597 випадків;
Кіровоградська область – 219 випадків;
Луганська область – 65 випадків;
Львівська область – 461 випадок;
Миколаївська область – 468 випадків;
Одеська область – 595 випадків;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 300 випадків;
Сумська область – 540 випадків;
Тернопільська область – 256 випадків;
Харківська область – 1 590 випадків;
Херсонська область – 215 випадків;
Хмельницька область – 540 випадків;
Черкаська область – 300 випадків;
Чернівецька область – 174 випадки;
Чернігівська область – 587 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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