Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 4 274 особи;

виписали з лікарень – 6 346 осіб;

летальних випадків – 250;

одужали – 6 523 особи;

здійснили тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР –

27 278, методом ІФА – 6 558);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 1 946 510 осіб;

одужали – 1 482 079 осіб;

летальних випадків – 39 786;

провели ПЛР-тестувань – 8 942 671.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



місто Київ – 480 випадків;

Вінницька область – 177 випадків;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків;

Донецька область – 511 випадків;

Житомирська область –379 випадків;

Закарпатська – 106 випадків;

Запорізька область – 151 випадок;

Івано-Франківська область – 100 випадків;

Київська область – 597 випадків;

Кіровоградська область – 219 випадків;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 461 випадок;

Миколаївська область – 468 випадків;

Одеська область – 595 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 300 випадків;

Сумська область – 540 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 1 590 випадків;

Херсонська область – 215 випадків;

Хмельницька область – 540 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 587 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ​​10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 квітня 2021 року.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 274 особи;виписали з лікарень – 6 346 осіб;летальних випадків – 250;одужали – 6 523 особи;здійснили тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР –27 278, методом ІФА – 6 558);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544.За весь час пандемії в Україні:захворіли – 1 946 510 осіб;одужали – 1 482 079 осіб;летальних випадків – 39 786;провели ПЛР-тестувань – 8 942 671.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.місто Київ – 480 випадків;Вінницька область – 177 випадків;Волинська область – 197 випадків;Дніпропетровська область – 1 114 випадків;Донецька область – 511 випадків;Житомирська область –379 випадків;Закарпатська – 106 випадків;Запорізька область – 151 випадок;Івано-Франківська область – 100 випадків;Київська область – 597 випадків;Кіровоградська область – 219 випадків;Луганська область – 65 випадків;Львівська область – 461 випадок;Миколаївська область – 468 випадків;Одеська область – 595 випадків;Полтавська область – 160 випадків;Рівненська область – 300 випадків;Сумська область – 540 випадків;Тернопільська область – 256 випадків;Харківська область – 1 590 випадків;Херсонська область – 215 випадків;Хмельницька область – 540 випадків;Черкаська область – 300 випадків;Чернівецька область – 174 випадки;Чернігівська область – 587 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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