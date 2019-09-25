Показали, як прикордонники луцького загону розважаються, знущаючись над твариною. ВІДЕО





Ковельська громадська організація

««Наближаємось» до Європи, або ж розваги прикордонників... Ось таке шокуюче відео надійшло до нашої спільноти», - пишуть активісти.



Факт того, що на відео охоронці кордону, підтвердила речниця Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна у коментарях під відео.

«Як представник Луцького прикордонного загону запевняю, що Державна прикордонна служба категорично засуджує поведінку, яка зафільмована на відео, - пише Маргарита Вершиніна. - Ще більш прикро від того, що над твариною знущаються ті, хто покликаний захищати і допомагати.

Завдяки оприлюдненню цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, які фігурують на відео. Це двоє військовослужбовців строкової служби одного з підрозділів Луцького прикордонного загону».



Як розповіла речниця, військовослужбовці самі розповіли, що ця ситуація була восени минулого року.

Зараз за даним фактом триває службове розслідування, результати якого будуть направлені до відповідних правоохоронних органів, для прийняття правового рішення та притягнення військовослужбовців до відповідальності».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Луцького прикордонного загону зі зброєю знущалися з тварини. Є відповідне відео.Ковельська громадська організація Kovel Animals , що займаються прилаштуванням безпритульних котів та собак на своїй сторінці у Facebook виклала відео, у якому показано як прикордонники знущаються над твариною.««Наближаємось» до Європи, або ж розваги прикордонників... Ось таке шокуюче відео надійшло до нашої спільноти», - пишуть активісти.Факт того, що на відео охоронці кордону, підтвердила речниця Луцького прикордонного загонуу коментарях під відео.«Як представник Луцького прикордонного загону запевняю, що Державна прикордонна служба категорично засуджує поведінку, яка зафільмована на відео, - пише Маргарита Вершиніна. - Ще більш прикро від того, що над твариною знущаються ті, хто покликаний захищати і допомагати.Завдяки оприлюдненню цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, які фігурують на відео. Це двоє військовослужбовців строкової служби одного з підрозділів Луцького прикордонного загону».Як розповіла речниця, військовослужбовці самі розповіли, що ця ситуація була восени минулого року.Зараз за даним фактом триває службове розслідування, результати якого будуть направлені до відповідних правоохоронних органів, для прийняття правового рішення та притягнення військовослужбовців до відповідальності».

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