Синоптик розповіла, якою буде погода до кінця квітня





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"Це ще не тепло, активних теплих днів я не бачу, але найближчі 4-5 днів будуть трохи теплішими за попередні", – повідомила синоптикиня. За її словами, якщо в останні дні повітря прогрівалося до +10, то цього тижня можна очікувати потепління до +15... +17 градусів.



"За моїм прогнозом, у центральній частині України дощів бути не повинно. Але на схід країни заходить циклон. Він іде з півдня і торкнеться тільки східної частини України. Такі циклони ніколи не проходять спокійно, вони завжди дуже активні й швидкі. Тому циклон принесе не так похолодання, як дощі", – попередила Мартазінова.



В останні дні квітня знову похолодає



До кінця квітня в НДІ Гідрометеорології очікують нове похолодання, розповіла синоптикиня.



"Ми ще не вийшли з похолодання. Нестійкість погоди присутня й зберігатиметься. В останній п'ятиденці місяця знову буде зниження температури, можливі дощі".



"Температурні умови залишаються дуже нестійкими. Від попереднього року вони відрізняються тільки температурним режимом, який нижче, ніж раніше", – пояснила вона.



Щодо опадів, то до кінця місяця їх очікують менше.



Погода на травневі свята не порадує теплом



"На травневі свята температура буде в межах середніх багаторічних значень. Активного тепла не передбачається, а опади будуть – травень очікується з хорошими опадами", – попередила Мартазінова.



Говорячи про погоду на травневі свята, вона зазначила, що довгостроковий прогноз завжди має помилку плюс-мінус два дні. "Але поки що можу сказати, що на травневі свята будуть не дуже веселі погодні умови".



"У ці дні температура повинна бути вищою, ніж ми маємо зараз. Яким буде сьогоднішній і завтрашній день (19-20 квітня. – Ред.), таку температуру треба очікувати і на травневі, до +13 максимум", – розповіла синоптикиня.



За її прогнозами, 2-3 травня може бути трохи тепліше, ніж 8-9 травня, коли можливе незначне похолодання. Усі травневі свята пройдуть в умовах хмарності, сонячної погоди не очікується. "Опади на травневі можливі, але не сильні", – уточнила Мартазінова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незважаючи на те, що половина весни вже минула, погода в Україні досі не стала по-справжньому весняною і теплою. Найближчими днями очікують невелике потепління, але потім у країні знову похолодає.Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова "Це ще не тепло, активних теплих днів я не бачу, але найближчі 4-5 днів будуть трохи теплішими за попередні", – повідомила синоптикиня. За її словами, якщо в останні дні повітря прогрівалося до +10, то цього тижня можна очікувати потепління до +15... +17 градусів."За моїм прогнозом, у центральній частині України дощів бути не повинно. Але на схід країни заходить циклон. Він іде з півдня і торкнеться тільки східної частини України. Такі циклони ніколи не проходять спокійно, вони завжди дуже активні й швидкі. Тому циклон принесе не так похолодання, як дощі", – попередила Мартазінова.До кінця квітня в НДІ Гідрометеорології очікують нове похолодання, розповіла синоптикиня."Ми ще не вийшли з похолодання. Нестійкість погоди присутня й зберігатиметься. В останній п'ятиденці місяця знову буде зниження температури, можливі дощі"."Температурні умови залишаються дуже нестійкими. Від попереднього року вони відрізняються тільки температурним режимом, який нижче, ніж раніше", – пояснила вона.Щодо опадів, то до кінця місяця їх очікують менше."На травневі свята температура буде в межах середніх багаторічних значень. Активного тепла не передбачається, а опади будуть – травень очікується з хорошими опадами", – попередила Мартазінова.Говорячи про погоду на травневі свята, вона зазначила, що довгостроковий прогноз завжди має помилку плюс-мінус два дні. "Але поки що можу сказати, що на травневі свята будуть не дуже веселі погодні умови"."У ці дні температура повинна бути вищою, ніж ми маємо зараз. Яким буде сьогоднішній і завтрашній день (19-20 квітня. – Ред.), таку температуру треба очікувати і на травневі, до +13 максимум", – розповіла синоптикиня.За її прогнозами, 2-3 травня може бути трохи тепліше, ніж 8-9 травня, коли можливе незначне похолодання. Усі травневі свята пройдуть в умовах хмарності, сонячної погоди не очікується. "Опади на травневі можливі, але не сильні", – уточнила Мартазінова.

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