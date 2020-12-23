Якою є заповненість ліжкомісць у «ковідних» стаціонарах Волині на 20 квітня. ПЕРЕЛІК МЕДЗАКЛАДІВ

Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 20 квітня 2021 року.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 інфекційних ліжкомісця. Із них станом на 20 квітня зайняті 1086 (тобто 52,9%). Із цієї кількості 910 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 176 – людьми з підозрою на цю недугу.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 78,1% (121 – хворими на коронавірус, 18 – людьми з підозрою).У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 83,8% (162 – хворими на коронавірус, 3 – людьми з підозрою).У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 62,3% (66 – пацієнтами з коронавірусом, 15 – з підозрою).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 32,5% або 39 ліжок із 120 наявних.У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 38 (34,5%).У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 10 (20%). Так, на двох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на восьми – з підозрою на коронавірус.Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 10 (27,8%). На шести – жінки з підтвердженим діагнозом, на чотирьох – з підозрою.У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 20 квітня зайнятих – 98 (70%).У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 49 (44,5%).Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 38 зайняті (38%).Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 30 зайняті (30%).Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 48 зайняті (40%).Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 35 зайняті (38,9%).Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 62 зайняті (59%).Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 52 зайнятих (49,5%).Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 40 зайнятих (44,4%).Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 40 зайняті (50%).Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 18 зайняті (62,1%).Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 94 зайнятих (58%).Нагадаємо, станом на учора, 19 квітня,