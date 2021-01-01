У дитсадку на Волині – спалах коронавірусу

На Ковельщині у дитячому садку "Калинонька" продовжується спалах коронавірусної хвороби.Про це стало відомо під час чергової робочої наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та служб району, йдеться на сайті Ковельської РДА.Як повідомила завідувач Ковельського міськміжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», напруженою залишається ситуація в адміністративному центрі району – місті Ковелі.Триває спалах в Люблинецькій територіальній громаді (у закладі дошкільної освіти «Калинонька», робота якого призупинена).Також, вона додала, зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію по Велицькій, Голобській, Дубівській, Старовижівській, Турійській, Смідинській, Самарівській, Рівненській громадах.Зазначимо, за минулу добу на Волині зареєстрували 382 випадки захворювання на COVID-19, з них