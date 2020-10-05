Українців попереджають про сильні заморозки





Про це йдеться на сайті ГУДСНС України у Волинській області.



"За інформацією УкрГідрометцентру, вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південних, 24 квітня і у центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.



На Київщині вночі 24-27 квітня очікують сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 24-27 квітня в більшості регіонів України очікуються заморозки.Про це йдеться на сайті ГУДСНС України у Волинській області."За інформацією УкрГідрометцентру, вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південних, 24 квітня і у центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.На Київщині вночі 24-27 квітня очікують сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

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