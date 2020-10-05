вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців попереджають про сильні заморозки

Українців попереджають про сильні заморозки
Упродовж 24-27 квітня в більшості регіонів України очікуються заморозки.

Про це йдеться на сайті ГУДСНС України у Волинській області.

"За інформацією УкрГідрометцентру, вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південних, 24 квітня і у центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

На Київщині вночі 24-27 квітня очікують сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заморозки, синоптики, попередження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі затримали двох українців, які нищили припарковані автівки
Сьогодні, 17:11
Що Разумков дивився у Луцьку «без преси» і як про це відгукнувся . ФОТО
Сьогодні, 16:59
Українців попереджають про сильні заморозки
Сьогодні, 16:28
Ви маєте серйозні здобутки, – Разумков про роботу ВНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 16:03
На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
На вихідних у західних областях України очікують заморозки На вихідних у західних областях України очікують заморозки
16 квітень, 16:05
Українців попередили про сильні пориви вітру Українців попередили про сильні пориви вітру
05 жовтень, 2020, 17:05
На Волині 18 вересня очікують перші заморозки На Волині 18 вересня очікують перші заморозки
15 вересень, 2020, 14:51
Зливи, грози і град: на вихідних майже по всій Україні погіршиться погода Зливи, грози і град: на вихідних майже по всій Україні погіршиться погода
20 червень, 2020, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 1
У Тернополі 15-річна дівчина отруїлась таблетками
Сьогодні, 17:55
 0
Розшукали двох зниклих у Луцьку 7-річних хлопчиків
Сьогодні, 17:42
 0
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Сьогодні, 17:20
 0
У Польщі затримали двох українців, які нищили припарковані автівки
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8