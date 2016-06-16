Компанії з понад 50 охочими вакцинуватися можуть записатися на COVID-щеплення

Організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19.Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.Організовані колективи мають заздалегідь:- призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації;- скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників — не менше 50.- Потрібно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити біля 100 щеплень за день;- забезпечити необхідні умови: підготувати приміщення для вакцинації;- підготувати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5–10 осіб;- під час проведення вакцинації обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту — маски, які закриватимуть рот та ніс (по 1 шт. на кожного працівника на кожні 2 години).Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна за номером контакт-центру: 0 800 60 20 19.Щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж 50, у МОЗ радять записатися до листа очікування індивідуально на сайті або в мобільному додатку «Дія» чи за номером контакт-центру: 0 800 60 20 19.