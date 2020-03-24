Цьогоріч відбудеться перша віртуальна Олімпіада





Ігри відбудуться з 13 травня по 23 червня 2021 року, повідомляє



У програмі змагань - бейсбол, велоспорт, веслування, вітрильний спорт і автоспорт. Зокрема, учасники будуть змагатися у таких іграх як eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Zwift, Virtual Regatta, Gran Turismo, World Rowing, повідомили у пресслужбі МОК.



"Віртуальна олімпійська серія - це новий, унікальний олімпійський цифровий досвід, який має на меті збільшити безпосереднє залучення нових аудиторій у галузі віртуальних видів спорту. Його концепція відповідає Олімпійській програмі 2020+5 та Цифровій стратегії МОК. Це заохочує займатися спортом та пропагує олімпійські цінності", — заявив президент Міжнародної асоціації велосипедистів Девід Лапартіент.



У МОК зазначили, що співпрацюватимуть з п'ятьма міжнародними спортивними федераціями та видавцями ігор для створення Олімпійської віртуальної серії.

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