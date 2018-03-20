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Свинарчук-старший подаватиме на НАБУ до суду

Свинарчук-старший подаватиме на НАБУ до суду
Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський (раніше мав прізвище Свинарчук) після оголошення його сина Ігоря у розшук Національним антикорупційним бюро в справі про «розкрадання в оборонці» заявив про позов до суду на дії НАБУ.

Про це повідомляє Радіо.Свобода.

«Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби. Також, на думку Гладковського, правової оцінки потребують і публікації неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему», – йдеться в повідомленні пресслужби корпорації «Богдан», одним із співвласників якої є Олег Гладковський.

Пресслужба вказує, що, на думку Гладковського, «суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності».

Гладковський вважає, що «об’єктивного розслідування у справах так і не простежується».

22 квітня оголосило в розшук Ігоря Гладковського у справі про ймовірну корупцію в оборонних закупівлях.

Як стверджують у НАБУ, Гладковському відкрили матеріали справи проти нього для ознайомлення у грудні 2020 року, суд обмежив його в ознайомленні до 15 квітня. 16 квітня його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, потім 20 і 21 квітня, однак він, за повідомленням, не з’явився.

Слідство вважає, що Ігор Гладковський, який є сином тодішнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, сприяв тому, що в 2015-2017 роках компанія «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції при уклдаенні договорів та розрахунків з підприємствами концерну «Укроборонпром».

21 грудня минулого року стало відомо, що НАБУ повідомила Гладковському-молодшому про підозру в «одержанні неправомірної вигоди».

Сам Гладковський-молодший раніше не погоджувався зі звинуваченнями.

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Теги: Гладковський, НАБУ, суд
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