На Волині нагородили школяра, який допомагав поліцейським гасити пожежу
Сьогодні, 19:26
Нагордили юного мешканця Вишнівської громади, який допоміг загасити загорання сухої трави.
Про це йдеться йдеться на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Так, патрулюючи територію, поліцейські в селі Машків виявили горіння сухостою, який підпалили невідомі.
Побачивши це, поліцейські не задумуючись почали гасити полум‘я, адже вогонь вже зайняв велику ділянку трави і міг наробити біди. Якраз у той момент поряд знаходився учень 11-го класу Мартинюк Олег. Хлопець проживає в цій громаді. Розуміючи, що офіцерам громади потрібна допомога, без вагань почав набирати воду та разом гасити сухостій.
На щастя, спільними зусилями вдалось локалізувати пожежу та запобігти біді.
Після такого вчинку, поліцейські не залишились байдужими, та від імені голови Вишнівської громади і особисто від себе вирішили нагородити юного помічника, а саме приїхали в навчальний заклад, де саме навчається Олег та нагородили його почесною грамотою за допомогу в локалізації пожежі.
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Про це йдеться йдеться на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".
Так, патрулюючи територію, поліцейські в селі Машків виявили горіння сухостою, який підпалили невідомі.
Побачивши це, поліцейські не задумуючись почали гасити полум‘я, адже вогонь вже зайняв велику ділянку трави і міг наробити біди. Якраз у той момент поряд знаходився учень 11-го класу Мартинюк Олег. Хлопець проживає в цій громаді. Розуміючи, що офіцерам громади потрібна допомога, без вагань почав набирати воду та разом гасити сухостій.
На щастя, спільними зусилями вдалось локалізувати пожежу та запобігти біді.
Після такого вчинку, поліцейські не залишились байдужими, та від імені голови Вишнівської громади і особисто від себе вирішили нагородити юного помічника, а саме приїхали в навчальний заклад, де саме навчається Олег та нагородили його почесною грамотою за допомогу в локалізації пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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