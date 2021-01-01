Дзідзьо розлучається зі своєю дружиною. ВІДЕО





Про це сам артист розповів у інтерв'ю "Світському життю", - пише



"Тема важка. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тільки ми хочемо зробити це гарно, красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обдумували та зрозуміли, що це буде найкраще", - сказав співак.



Ведуча натомість нагадала Дзідзьо, що дружина звинувачувала його в нехотінні дітей та натякала на зради.



"Усі ті роки я був на роботі, працював. І я давно хотів трошки розібратися. Але не було часу. Постійно був на роботі. Коли якраз карантин, зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати один одного. А деколи, щоб це сталося, треба просто відпустити один одного і дати волю", - відповів артист.



Хома та Притула одружилися в листопаді 2013 року, однак уже довгий час до того були знайомі. За словами Дзідзьо, зараз він та дружина вже дев'ять місяців живуть окремо.



"Ми зустрілися дітьми. Ми нічого не розуміли. В мене батько помер, мами не було - за кордоном. У неї батьки розвелися. Просто діти йшли собі в ліс, не знали, чи то треба казати, коли тебе щось не влаштовує, ми не знали, як це робити, просто терпіли... Треба було подорослішати, щоб зрозуміти... Життя не закінчилося, життя ще треба проживати. Тому треба відпустити один одного і подякувати", - додав співак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після 20 років разом співак Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, та його дружина, Ярослава Притула - відома як співачка Славія - розлучаються.Про це сам артист розповів у інтерв'ю "Світському життю", - пише УНІАН. "Тема важка. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тільки ми хочемо зробити це гарно, красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обдумували та зрозуміли, що це буде найкраще", - сказав співак.Ведуча натомість нагадала Дзідзьо, що дружина звинувачувала його в нехотінні дітей та натякала на зради."Усі ті роки я був на роботі, працював. І я давно хотів трошки розібратися. Але не було часу. Постійно був на роботі. Коли якраз карантин, зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати один одного. А деколи, щоб це сталося, треба просто відпустити один одного і дати волю", - відповів артист.Хома та Притула одружилися в листопаді 2013 року, однак уже довгий час до того були знайомі. За словами Дзідзьо, зараз він та дружина вже дев'ять місяців живуть окремо."Ми зустрілися дітьми. Ми нічого не розуміли. В мене батько помер, мами не було - за кордоном. У неї батьки розвелися. Просто діти йшли собі в ліс, не знали, чи то треба казати, коли тебе щось не влаштовує, ми не знали, як це робити, просто терпіли... Треба було подорослішати, щоб зрозуміти... Життя не закінчилося, життя ще треба проживати. Тому треба відпустити один одного і подякувати", - додав співак.

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