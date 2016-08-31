Вкотре сів за кермо «під мухою»: у Луцьку затримали водія-правопорушника





Про це



В ніч на 29 квітня луцькі патрульні помітили на вулиці Наливайка порушення ПДР водієм автомобіля Renult Taraffic. Керманич у темну пору доби рухався без ввімкнених фар ближнього світла.



Патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний чоловік. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що у Луцькому міськрайонному суді чоловіка позбавили права керувати транспортними засобами.



Правопорушник пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав позитивний результат.



На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння, повторно протягом року), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.



Зауважують, що за керування транспортними засобами особою, позбавленою права керування транспортними засобами передбачений штраф — 20 400 гривень, а за повторне порушення протягом року — штраф 40 800 гривень з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та можливістю вилучення транспортного засобу.

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