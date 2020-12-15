Селяни пожинають плоди бурхливої діяльності Держгеокадастру, – Олександр Омельчук. ВІДЕО

Проблеми волинян із паями, городами та земельними ділянками – наслідок роботи найбільш корумпованої державної структури – Держгеокадастру.Про це в ефірі телеканалу «Аверс» повідомив голова Луцької районної ради, - йдеться на сайті Луцької райради.Разом з головами Володимир-Волинської та Ковельської райрад вони обговорили реалії діяльності депутатських корпусів в умовах створення нових районів, у тому числі – земельні конфлікти, які періодично трапляються чи не у кожній громаді Волині.«Проблема не нова. Вона виникла із найбільш корумпованого органу – Держгеокадастру. Коли я був депутатом обласної ради, ми Василенку (– колишній керівник волинського Держгеокадастру, - авт.) недовіру висловлювали, але його банально перевели в іншу область, де він надалі очолював обласний геокадастр. Вони понастворювали різноманітних схем, керівники мінялися як у шахах, а схеми далі працювали. І сьогодні люди пожинають плоди цієї бурхливої діяльності. На одну ділянку накладалася інша ділянка. Це ніби город, будинок, а через те, що накладена інша ділянка – людина нічого не може зробити, бо вже, виявляється, є новий власник. Всі знаємо про випадок, коли львівські підприємці викупили 200 гектарів бурштононосних земель у Маневицькому районі через підставних осіб. Хто усе це робив? Держгеокадастр», - розповів у прямому ефірі Олександр Омельчук.