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Назвали дату, коли в Україну увірветься справжнє тепло

Назвали дату, коли в Україну увірветься справжнє тепло
Найближчої ночі в Україну прийдуть заморозки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найбільш ймовірними, за її словами, заморозки будуть в західних, північних та центральних областях. На Півдні та Сході України заморозків не буде.

Температура повітря загалом найближчої ночі очікується +2+6 градусів, у східних областях та в південній частині +6+12 градусів.

Вдень 4-го травня повітря буде свіжуватим, +10+15 градусів, на Донеччині, Луганщині й у південній частині теплішим, +12+17 градусів.

Наталка Діденко зауважує, що переважатиме вплив антициклону південного походження, тому в більшості областей світитиме сонце, проте "хвіст" атмосферного фронту черкне по Півночі - там вдень можливі невеликі дощі.

У Києві у вівторок ніч буде ясною, зоряною і холодною, +3+5 градусів. На околицях можливі заморозки на грунті 0-2 градуси. Вдень у столиці дещо потепліє, максимально близько +12 градусів.

Далі ж в Україні буде тепліти, а в другій половині тижня прибуватиме дощів. Найбільше вологи припаде на суботу, 8-го травня.

З наступного понеділка, з 10-го травня, запевняє синоптикиня, увірветься в Україну вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20+25 градусів і навіть вище.

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Теги: заморозки, тепло, синоптик, прогноз, погода, Наталка Діденко, варте уваги
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