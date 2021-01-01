Вихідні в червні 2021 року: скільки будуть відпочивати українці





У червні 2021 року всього буде десять офіційних вихідних. Святкування православного перехідного свята Дня Святої Трійці випадає на неділю, 20 червня, у зв’язку з чим понеділок, 21 червня, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, також буде неробочим.



Тож на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.



День Конституції України щорічно відзначається 28 червня. 2021 року він випадає на понеділок, який, на честь державного свята, по всій країні буде офіційним вихідним. У цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 26, 27 і 28 червня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні 2021 року в Україні відзначаються два державні свята, у зв’язку з чим українці отримають додаткові вихідні дні. Так, 20 червня святкується Трійця, а 28 – День Конституції України. Про це пише vsviti. У червні 2021 року всього буде десять офіційних вихідних. Святкування православного перехідного свята Дня Святої Трійці випадає на неділю, 20 червня, у зв’язку з чим понеділок, 21 червня, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, також буде неробочим.Тож на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.День Конституції України щорічно відзначається 28 червня. 2021 року він випадає на понеділок, який, на честь державного свята, по всій країні буде офіційним вихідним. У цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 26, 27 і 28 червня.

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