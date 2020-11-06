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У селі на Волині освятили нову каплицю

У селі на Волині освятили нову каплицю
У селищі Сенкевичівка Городищенської громади освятили новозбудовану каплицю.

Про це йдеться на сайті громади.

У четвер, 6 травня, у день Святого Георгія Побідоносця, митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив капличку у селищі Сенкевичівка, де відзначали престольне свято. На відкриття також прибули всечесні отці собору священників, посадові особи Городищенської громади, гості.

Спершу відбулася літургія у Свято-Юріївській церкві, яку очолив митрополит Михаїл. Далі хресною ходою процесія рушила у центр селища, де освятили капличку.

Настоятель місцевого храму отець Богдан поділився словами вдячності з усіма присутніми, хто долучився до святкового дійства та підготовки до нього.

«Уже дуже давно ми хотіли освятити цю каплицю, але різні перипетії завжди цьому перешкоджали. Але сьогодні, завдячуючи людям, які жертвували кошти, які своєю працею возвели цю святиню, ми на цьому місці», – зазначив священник.

Також настоятель коротко поділився історичними подіями, які передували збудуванню каплички саме тут: колись на цьому місці було НКВД і у цих місцях, як розповідали люди, мордували молодих дівчат, ґвалтували і кидали у підземелля. Їх не поховали за християнським звичаєм.

Згодом під час прибирання парку в центрі селища зрізали одне з дерев – на зрізі явився хрест. Тому із благословення архієрея тут і звели каплицю.

«Благословляю першу неділю після Трійці, у день Всіх Святих, вважати престольним празником у каплиці – на знак пам’яті про тих, хто тут поліг», – засвідчив владика Михаїл після проповіді отця Богдана.
У селі на Волині освятили нову каплицю
У селі на Волині освятили нову каплицю
У селі на Волині освятили нову каплицю
У селі на Волині освятили нову каплицю
У селі на Волині освятили нову каплицю


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Теги: каплиця, Сенкевичівка
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