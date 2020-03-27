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На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО

На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО
Камери фіксують диких тварин та птахів, якими багаті волинські ліси, але життя яких переважно приховане для людського ока.

Про це інформує ВОУЛМГ.

Так, лісівники неодноразово оприлюднювали фото та відео із життя зубрів, оленів, лосів та інших лісових мешканців, що потрапили в об’єктив.

Тепер же волинянам показали нові кадри – із рідкісними червонокнижними сірими журавлями. Не забули й про добре знайомих всім оленів та кабанів. Їх зафіксували у звірівських лісах (ДП «ЛМГ «Звірівське» Луцького району).

Зазначають, що на сьогодні у волинських лісах обладнали більше 200 відеокамер.
На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО
На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО
На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО
На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО
На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО
На Волині камера «впіймала» рідкісних журавлів. ФОТО


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Теги: природа, тварини, журавлі, ліс
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